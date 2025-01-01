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1 января, 07:52

Не могут держать себя в руках: Захарова рассказала о боязни иностранцев красоты российских женщин

Захарова: Иностранные мужчины считают российских женщин опасно красивыми

Мария Захарова. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Мария Захарова. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

В РФ находиться опасно из-за красоты российских женщин. Об этом неоднократно говорили иностранные мужчины и живущие за рубежом россияне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Я видела огромное количество людей, которые мне лично говорили, я сейчас говорю про мужчин: «Нет, мы понимаем, это опасно». Я говорю: «Почему?» Говорят: «Женщины. Мы себя не сможем держать в руках. Это невозможно», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат уточнила, что такая реакция на российских женщин наблюдается у гостей Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. При этом дело совсем не в красивой одежде, отметила Захарова.

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Никита Никонов
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