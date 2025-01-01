Не могут держать себя в руках: Захарова рассказала о боязни иностранцев красоты российских женщин

В РФ находиться опасно из-за красоты российских женщин. Об этом неоднократно говорили иностранные мужчины и живущие за рубежом россияне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Я видела огромное количество людей, которые мне лично говорили, я сейчас говорю про мужчин: «Нет, мы понимаем, это опасно». Я говорю: «Почему?» Говорят: «Женщины. Мы себя не сможем держать в руках. Это невозможно», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат уточнила, что такая реакция на российских женщин наблюдается у гостей Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. При этом дело совсем не в красивой одежде, отметила Захарова.