Силы ПВО сбили 11 дронов ВСУ за три часа над Белгородской и Курской областями

Силы противовоздушной обороны за три часа сбили над Белгородской и Курской областями России 11 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В период с 18:00 до 21:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять БПЛА над Белгородчиной и два дрона — над Курской областью.