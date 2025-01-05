Силы ПВО сбили 11 дронов ВСУ за три часа над Белгородской и Курской областями
Силы противовоздушной обороны за три часа сбили над Белгородской и Курской областями России 11 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В период с 18:00 до 21:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять БПЛА над Белгородчиной и два дрона — над Курской областью.
Ранее Life.ru рассказывал, что при ночном налёте 37 дронов ВСУ на Ростовскую область ранения получил ребёнок. Малыша доставили в больницу в Таганроге, его жизни сейчас ничто не угрожает.
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