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8 января, 13:57

Особняк скандально известного бизнесмена Джабраилова в Москве продан за 1,2 млрд рублей

Особняк бизнесмена Джабраилова в Москве продан за 1,2 млрд рублей

В Москве продали особняк Умара Джабраилова. Обложка © Telegram / Mash

В Москве продали особняк Умара Джабраилова. Обложка © Telegram / Mash

Расположенное в элитном ЖК «Остров фантазий» в московском районе Крылатское поместье предпринимателя и экс-сенатора Умара Джабраилова продали за 1,2 миллиарда рублей. Собственником особняка площадью полторы тысячи квадратов на участке два гектара стал бизнесмен из Люберец, сообщает телеграм-канал Mash.

Интерьер особняка Умара Джабраилова. Обложка © Telegram / Mash

Интерьер особняка Умара Джабраилова. Обложка © Telegram / Mash

Джабраилов в своё время был завсегдатаем светской хроники, однако в последние годы ушёл в тень. Его роскошное поместье спроектировали специалисты итальянского бюро Sawaya & Moroni. Вход в здание украшают мраморные пантеры. На участке оборудован причал. Однако теперь недвижимость официально числится как «спортивно-оздоровительный центр, спортивно-оздоровительная база, спортивно-развлекательный комплекс с временным проживанием — дом лыжника и велосипедиста».

Интерьер особняка Умара Джабраилова. Обложка © Telegram / Mash

Интерьер особняка Умара Джабраилова. Обложка © Telegram / Mash

Отметим, что Умар Джабраилов неоднократно попадал в скандальные истории. К примеру, в 2017 году он был задержан за стрельбу в московском отеле. Своё поведение бизнесмен объяснил последствиями контузии. А в 2020 году Джабраилова госпитализировали с порезами руки из отеля.

Стрелявшего в отеле Умара Джабраилова исключили из "Единой России"
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Борис Эльфанд
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