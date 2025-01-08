Особняк скандально известного бизнесмена Джабраилова в Москве продан за 1,2 млрд рублей

Расположенное в элитном ЖК «Остров фантазий» в московском районе Крылатское поместье предпринимателя и экс-сенатора Умара Джабраилова продали за 1,2 миллиарда рублей. Собственником особняка площадью полторы тысячи квадратов на участке два гектара стал бизнесмен из Люберец, сообщает телеграм-канал Mash .

Джабраилов в своё время был завсегдатаем светской хроники, однако в последние годы ушёл в тень. Его роскошное поместье спроектировали специалисты итальянского бюро Sawaya & Moroni. Вход в здание украшают мраморные пантеры. На участке оборудован причал. Однако теперь недвижимость официально числится как «спортивно-оздоровительный центр, спортивно-оздоровительная база, спортивно-развлекательный комплекс с временным проживанием — дом лыжника и велосипедиста».