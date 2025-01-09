Эксперты оценили ущерб от лесных пожаров в Лос-Анджелесе

В США ущерб от лесных пожаров в районе Лос-Анджелеса оценивается примерно в $52-57 миллиардов, сообщает ABC, ссылаясь на данные компании AccuWeather.

«Это один из самых разрушительных лесных пожаров в истории Калифорнии. Если в ближайшие дни сгорят еще здания, он может стать самым серьезным лесным пожаром в современной истории штата по количеству уничтоженных строений и экономическим потерям», — отметил главный метеоролог AccuWeather Джонатан Портер.

7 января в западной части Лос-Анджелеса начался лесной пожар, который усилился под воздействием ветра. Власти объявили обязательную эвакуацию для жителей района Пасифик-Палисейдс. К 8 января площадь возгорания увеличилась до 13,44 квадратных километров.