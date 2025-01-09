На Байдена набросились с критикой за бездействие на фоне пожаров

Телеведущий и политический активист Чарли Кирк раскритиковал президента США Джо Байдена, который остаётся у власти считанные дни, за его приоритеты в помощи Украине на фоне лесных пожаров в Калифорнии.

В социальной сети X он отметил, что в то время как жители Лос-Анджелеса теряют свои дома, питомцев и бизнесы, администрация Байдена планирует выделить Украине новый пакет помощи в размере 500 миллионов долларов.

Кирк обратил внимание, что подобные решения могут стать причиной поражения демократов на выборах 2024 года.

Пожар, начавшийся 7 января на западе Лос-Анджелеса, усилился из-за ветра, что привело к объявлению обязательной эвакуации для жителей района Пасифик-Палисейдс. К 8 января площадь возгорания увеличилась до 13,44 квадратных километра.