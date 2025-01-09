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Регион
9 января, 08:10

На Байдена набросились с критикой за бездействие на фоне пожаров

Ведущий Кирк раскритиковал Байдена за помощь ВСУ на фоне пожаров в Лос-Анджелесе

Обложка © Kandinsky 3.1/Life.ru

Обложка © Kandinsky 3.1/Life.ru

Телеведущий и политический активист Чарли Кирк раскритиковал президента США Джо Байдена, который остаётся у власти считанные дни, за его приоритеты в помощи Украине на фоне лесных пожаров в Калифорнии.

В социальной сети X он отметил, что в то время как жители Лос-Анджелеса теряют свои дома, питомцев и бизнесы, администрация Байдена планирует выделить Украине новый пакет помощи в размере 500 миллионов долларов.

Кирк обратил внимание, что подобные решения могут стать причиной поражения демократов на выборах 2024 года.

Пожар, начавшийся 7 января на западе Лос-Анджелеса, усилился из-за ветра, что привело к объявлению обязательной эвакуации для жителей района Пасифик-Палисейдс. К 8 января площадь возгорания увеличилась до 13,44 квадратных километра.

Апокалипсис в Калифорнии: Мощнейший пожар охватил район Лос-Анджелеса, где живут знаменитости Голливуда
Апокалипсис в Калифорнии: Мощнейший пожар охватил район Лос-Анджелеса, где живут знаменитости Голливуда

Огонь особенно активно распространяется вдоль побережья от Санта-Моники до Малибу, где расположены одни из самых дорогих объектов недвижимости в стране. Среди пострадавших от пожаров оказались и знаменитости, включая актрису и модель Пэрис Хилтон.

Марина Фещенко
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