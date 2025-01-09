Дым над Голливудом, запах гари, пожирающий роскошные особняки… Пожары в Лос-Анджелесе — это не просто стихийное бедствие. Эзотерика в этом вопросе позволяет увидеть в текущих событиях отражение кармы. Огонь — это не только очищение, но и разрушение, и в его пламени сгорают не только дома, но и иллюзии. Разве не символично, что именно в Лос-Анджелесе — городе, где культивируется образ безупречной красоты и успеха, — бушует стихия, безжалостно уничтожающая блеск и гламур?

Говорят, что огонь питается негативной энергией. Какая же тьма окутывает Лос-Анджелес, чтобы вызвать подобную катастрофу? Разве не в роскошных особняках за высокими заборами таятся скрытые грехи, забытые обещания, неизжитые страхи и ненасытная жажда славы?

За какие грехи горит Лос-Анджелес: мнение экстрасенса. Фото © Shutterstock / FOTODOM / trekandshoot

Возможно, пламя возмездия воспламеняется от коллективной кармы Голливуда, где эгоизм и жажда признания часто затмевают человечность. Некоторые звёзды, купающиеся в лучах славы, забывают о простой истине: чем выше взлёт, тем сильнее падение. Их грехи — это не только пороки плоти, но и духовное падение, предательство близких, манипуляции и ложь, тщеславие, разрушающее не только их собственную жизнь, но и судьбы окружающих.

По данным зарубежных СМИ, уже сгорели дома таких знаменитостей, как Том Хэнкс, Энтони Хопкинс, Бен Аффлек, Леонардо Ди Каприо, Пэрис Хилтон и других.

Как рассказала Life.ru экстрасенс Николь Кузнецова, причины глобальных и серьёзных пожаров в Америке могут быть многослойными и связаны как с физическими, так и с духовными аспектами. В этом контексте стоит рассмотреть несколько ключевых моментов.

1. Климатические изменения

Почему горит Америка: причина пожаров в Лос-Анджелесе. Фото © ТАСС / ЕРА / ALLISON DINNER

Одной из основных причин масштабных природных катастроф является изменение климата. Увеличение средних температур, засушливые условия и неправильное управление природными ресурсами создают благоприятные условия для возникновения крупных пожаров. Эти явления служат нам напоминанием о нашей ответственности за планету и о необходимости заботиться о природе.

2. Энергетические резонансы

Вступление Трампа в должность могло вызвать значительное энергетическое смещение в обществе, создавая напряжение и разделение. Николь Кузнецова Экстрасенс

Это может проявляться в виде катаклизмов, таких как пожары, которые являются символом разрушения старых структур и необходимости трансформации. Эти события могут быть сигналом о том, что общество должно переосмыслить свои ценности и приоритеты.

3. Карма и глобальные связи

Отработка кармы и грехов: экстрасенс назвала реальную причину массовых пожаров в Лос-Анджелесе. Фото © ТАСС / ЕРА / CAROLINE BREHMAN

С точки зрения кармической ответственности можно рассмотреть, что происходящие события в Америке могут быть частью более широкой картины. Россия, обладая множеством энергетически сильных людей и глубокой духовной традицией, может оказывать влияние на мировую энергетику.

Пожары в Америке могут восприниматься как сигнал, что баланс сил нарушен и что необходимо восстановить гармонию. Это может быть уроком для всех нас о взаимосвязи различных стран и культур. Николь Кузнецова Экстрасенс

4. Духовные уроки

Пожары также могут рассматриваться как катализаторы изменений, призывающие к очищению и внутреннему росту. Они могут символизировать необходимость отпустить старое и открыть пространство для нового. Это время, когда человечество должно задуматься о своих действиях и их последствиях для планеты и друг друга.

«Таким образом, пожары в Америке могут быть глубоким духовным сигналом, указывающим на необходимость осознания взаимосвязей между народами и их кармической ответственностью. Это время для размышлений и поиска путей к гармонии и единству», — говорит экстрасенс.

Огонь над Голливудом: почему горят дома знаменитостей в Лос-Анджелесе. Фото © ТАСС / ЕРА / CAROLINE BREHMAN