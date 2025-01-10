При атаке ВСУ на Донецк и Светлодарск погиб один человек, шестеро ранены

В результате утренней атаки ВСУ на ДНР один человек погиб и шестеро ранены, сообщил глава республики Денис Пушилин. Украинская армия в пятницу, 10 января, обстреляла Донецк и Светлодарск.

Так, в результате прямого попадания в многоквартирный жилой дом в Светлодарске погибла женщина, ещё четверо жителей получили ранения различной степени тяжести.

В Донецке дальнобойными ракетами HIMARS атакована Шахтёрская площадь, в результате пострадали женщина и мужчина.

«Значительные разрушения получил супермаркет «Молоко», ударной волной повреждены остекление и фасады прилегающих многоквартирных домов и административных зданий. По предварительным данным, двое пострадавших: женщина 1963 г.р. и мужчина 2002 г.р., состояние средней степени тяжести», — написал Пушилин в телеграм-канале.