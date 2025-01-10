Интернет-трафик в новогодние праздники вырос на 12% Россияне в новогодние праздники предпочитали смотреть видео в VK и «Кинопоиске» и поздравлять друг друга через мессенджеры (в первую очередь Telegram и WhatsApp). При этом популярность традиционных звонков продолжает снижаться. 10 января, 14:38 Россияне стали чаще пользоваться мессенджерами в новогодние праздники. Обложка © «Шедеврум»

Уже более семи лет наблюдается тренд на снижение привычного голосового трафика. Абоненты всё чаще переходят на общение в мессенджерах, коммуникационные возможности которых значительно шире обычной связи. Наиболее заметно эта тенденция проявляется в новогодние праздники, когда россияне традиционно спешат поздравить друг друга. И этот Новый год не стал исключением. Таковы результаты исследования МегаФона на основе обезличенных данных абонентов.

С 31 декабря 2024 года по 8 января 2025 года голосовой трафик на абонента по сравнению с аналогичным периодом начала прошлого года сократился на 9,7%. При этом объём потребляемого интернет-трафика в расчёте на абонента вырос на 12,6%.

В прошлом году показатели были значительно скромнее. В ночь с 2023-го на 2024-й год объём голосового трафика сократился на 7%, а потребление мегабайтов в расчёте на одного абонента выросло всего на 6%.

Самым популярным мессенджером с шести часов вечера последнего дня прошлого года и до шести часов утра 1 января 2025-го по суммарному объёму трафика стал Telegram. По сравнению с 2024 годом этот показатель для данного мессенджера вырос почти на 13%. Однако у идущего вторым WhatsApp прирост трафика оказался более чем в два раза выше, составив 30%. Самый высокий темп продемонстрировал набирающий популярность у молодёжи Snapchat, специализирующийся на отправке сообщений с прикреплёнными фото и видео и занявший в итоге третье место. Его трафик увеличился на 86%.

Среди социальных сетей лидером в новогоднюю ночь стал VK, объём трафика которого увеличился на 35%. Второе место занял TikTok, который официально покинул Россию (+18%). А вот трафик идущих на третьем месте «Одноклассников» упал на 19% по сравнению с прошлым годом.

Среди видеоплощадок первое место занимает «VK Видео», следом идут «Кинопоиск» и RuTube. При этом последний сервис продемонстрировал пятикратный рост объёмов трафика год к году. Прирост трафика у видеосервиса VK составил 146%, а у «Кинопоиска» этот показатель в новогоднюю ночь увеличился на 24%.

Заметно снизилась доля лидера прошлогоднего рейтинга — YouTube. Его трафик составил всего 5% от первой ночи 2024 года. При этом среди видеоплощадок этот сервис опустился на восьмое место, уступив место крупным российским онлайн-кинотеатрам.

Авторы Валерия Мишина