Составлен рейтинг российских телеканалов

Исследовательская компания Mediascope обнародовала данные по итогам телесмотрения в 2024 году. Так, на первом месте оказался телеканал «Россия 1» (доля 14%), на втором — НТВ (9,5%), на третьем — Пятый канал (7,7%), на четвёртой позиции — Первый канал (7,3%) и на пятой строчке — РЕН ТВ.

Телеканал РЕН ТВ увеличил долю до 6,9% – рост аудитории по сравнению с 2023 годом составил 10%. По итогам 2024 года он также впервые вышел на второе место в семейной аудитории «Все 10-45» – с долей 7,6%, обойдя канал ТНТ. Первую строчку в этом сегменте пятый год подряд занимает СТС. В аудитории «Все 14-44» по итогам года РЕН ТВ занял третье место с долей 7,7%.

Тренд 2024 года у телеаудитории – познавательный контент в концентрированной форме, и РЕН ТВ в этот тренд попал: телеканал создал программу, которая учит зарабатывать на тех вещах, что хочется выбросить – «Купи-продай». Также вышла в эфир энциклопедия невероятных фактов – «Безумные факты».

Еженедельно в эфир РЕН ТВ выходят 19 телепроектов – каждую неделю оригинальный выпуск, без повторов. Объём премьерного продукта в часах у РЕН ТВ – лучший на отечественном ТВ (более 2600 часов в год, включая новости). Также канал развивает собственные сериальные продукты. Например, показанный в 2024 году исторический сериал «Банда «ЗИГ ЗАГ» с Игорем Петренко и Александром Устюговым в главных ролях собрал у телеэкрана более 20 млн зрителей.