Москвич с психическим расстройством подорвал здание жилищной инспекции ЗАО на улице Полоцкой в Кунцево. По данным SHOT, около часа назад жильцов многоэтажки перепугал оглушительный звук, о чём те сообщили в экстренные службы.

Оказалось, что их сосед со второго этажа забросил, предварительно, очень мощную петарду в окно жилищной инспекции на первом этаже. Взрывной волной в помещении выбило стёкла. К счастью, никто не пострадал.

Подрывник состоит на учёте в психоневрологическом диспансере, он постоянно хулиганит и не даёт соседям спокойно жить. Сейчас с мужчиной работают правоохранители.