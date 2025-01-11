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11 января, 08:03

Москвич с психическим расстройством подорвал здание жилищной инспекции

Москвич с психическим расстройством подорвал здание жилищной инспекции ЗАО на улице Полоцкой в Кунцево. По данным SHOT, около часа назад жильцов многоэтажки перепугал оглушительный звук, о чём те сообщили в экстренные службы.

Оказалось, что их сосед со второго этажа забросил, предварительно, очень мощную петарду в окно жилищной инспекции на первом этаже. Взрывной волной в помещении выбило стёкла. К счастью, никто не пострадал.

Подрывник состоит на учёте в психоневрологическом диспансере, он постоянно хулиганит и не даёт соседям спокойно жить. Сейчас с мужчиной работают правоохранители.

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А ранее взрыв произошёл 16-этажке на улице Монаховой в Сосенском. Виновником оказалось моноколесо. Владелец получил ожоги при взрыве, его доставили в больницу.

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Life.ru

Андрей Бражников
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