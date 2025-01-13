Всего три дня: Озвучена дата следующей короткой рабочей недели в России

Следующая сокращённая рабочая неделя в России ожидается в конце апреля. Занимать трудовой пост жителям страны придётся всего три дня — с 28 по 30 апреля.

Как сообщила РИА «Новости» директор по персоналу и организационному развитию платформы «Работа.ру» Юлия Санина, 1 мая будет выходной из-за празднования Дня Весны и Труда. А следующий день станет нерабочим благодаря переносу выходного с 4 января, который предусмотрен постановлением Правительства РФ.

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Напомним, что самая короткая рабочая неделя этого года уже миновала. Она продлилась всего два дня — 9 и 10 января. При этом у россиян была возможность взять отпуск на 9 и 10 января, чтобы продлить праздничный отдых с 11 до 15 дней.