Эскортница из России заморила голодом маленького сына в Мексике в канун Нового года

Россиянка, работающая эскортницей, заморила голодом шестилетнего сына в Мексике, бросив его дома в канун Нового года. Женщину ищет местная полиция. Об этом сообщает SHOT.

Эскортница из России и её умерший ребёнок. Фото © SHOT

Как пишет телеграм-канал, 34-летняя Ольга Иделевич в 2019 году родила сына от местного жителя, мальчика назвали Омаром. Семья проживала в Мехико. В декабре 2024 года женщина подрабатывала в ночных клубах — как рассказывают местные жители, Ольга занимается проституцией.

В канун Нового года она оставила ребёнка дома одного. Перед уходом на «работу» в клуб женщина позвонила врачам и сказала, что Омар плохо себя чувствует. Истощённого обессиленного ребёнка обнаружили в квартире в районе Инсургентес-Миккоак 31 декабря. Мальчик скончался по дороге в больницу. На допросе Иделевич отказалась давать показания, заявив, что плохо знает испанский и ничего не понимает. После этого она сбежала из квартиры. Где сейчас находится россиянка — неизвестно.