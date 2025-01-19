Когда не ждёшь. В каком возрасте мужчины чаще уходят от нелюбимых жён
Адвокаты уверены: развод происходит тогда, когда меньше всего ждёшь. И главный фактор — возраст мужчины, а не любовь или деньги.
Иногда расставание происходит тогда, когда его вообще не ждёшь. Обложка © «Шедеврум»
Брак в XXI веке — это лотерея, в которою выигрывают не все. Раньше психологи были уверены, что существуют определённые сроки, когда пара начинает испытывать трудности в отношениях. Считалось, что брак может распасться в первый год, а также на четвёртый и седьмой. Теперь, когда распадается до 80% браков, говорить о каких-то определённых сроках не приходится. Тем не менее они есть.
Неожиданный возраст развода
Представьте, что семья пережила все кризисы и невзгоды, супруги давно вместе и уже уверены, что будут вместе до самого конца. Всё как в сказке: жили счастливо, дожили до старости и умерли в один день. Не факт! Потому что американские адвокаты, съевшие на разводах не одну собаку, уверены: самый опасный период только наступает. По их наблюдениям, чаще всего состоятельные мужчины уходят из семьи в пенсионном возрасте. В США и Европе этот возраст оценивают в 70 лет, в России — 60–65. Причиной развода они указывают «неудачный брак». Женщины сдаются раньше и подают на развод в возрасте 45–50 лет. И их понять можно: дети уже взрослые, силы ещё есть, средства позволяют, хочется пожить для себя. Но почему мужчины бросают жён так поздно?
Причины «возрастного» развода
Седина в бороду, бес в ребро? 60–70-летние всё ещё считают себя молодыми. Фото © «Шедеврум»
Есть много причин, по которым мужчины в возрасте подают на развод.
- Их родители умерли, и они уже не боятся их разочаровать разводом.
- Они никогда не любили жён по-настоящему и женились только из чувства долга или из-за «залёта».
- Многие из них никогда не вступали бы в брак, если бы могли всё начать сначала.
- Другие говорят, что у них не было возможности жениться по любви.
- Последние годы жизни мужчины хотели бы провести «самостоятельно».
- После 60 лет мужчины переживают так называемый пенсионный кризис. Жизнь становится более пресной, и они спешат получить острые ощущения.
- Увы, многие мужчины в возрасте всё ещё считают, что им только 20 или 30. Они сожалеют, что их жёны отказываются с ними спать, и ищут новых партнёрш для любовных утех.
Претензии к жёнам
Как правило, в пожилом возрасте мужчины начинают высказывать больше претензий к жёнам. Они стараются как-то бороться с их старением, указывают им на возрастные изменения. При этом женщины, наоборот, чаще принимают своих стареющих мужей такими, какие они есть. Более того, женщины намного чаще ухаживают за заболевшим супругом, в то время как многие мужчины наотрез отказываются это делать, мотивируя тем, что «они не сиделки» и не собираются тратить свою жизнь на больных жён.
Причины развода у женщин
Иногда развод не оформляют официально, а просто расстаются. Фото © Shutterstock / FOTODOM / goffkein.pro
Американский адвокат Кассандра Калпаксис, анализируя накопленный за 14 лет практики опыт, считает, что у женщин иные причины для развода.
- В 45 лет женщины начинают задумываться, хотят ли они провести остаток жизни со своими мужьями.
- Многие чувствуют себя оторванными от жизни, неудовлетворёнными в социальном плане.
- Часто женщины подают на развод, потому что считают, что совершено не знают мужа.
- На развод женщины решаются, как правило, после 50 лет. То есть пять лет они думают.
- Многие после развода остаются в одиночестве и почитают это за счастье. Это показательно как для России, так и для стран Запада.
Как проходит «возрастной» развод
В возрасте, когда оба супруга — зрелые люди, развод из-за неудовлетворённости отношениями, как правило, проходит более гладко, чем там, где пылают страсти. Супруги редко ссорятся из-за активов. Каждому требуется спокойствие.
- В случае если кто-то из супругов решился на такой шаг, первое, что следует сделать, — это сесть вдвоём и поговорить.
- Если в семье бывает насилие, этот пункт можно пропустить и сразу обратиться к адвокату.
- Супруг, страдающий от абьюза, должен заранее подготовить пути отступления: деньги, телефон, жильё.
- Бывает и так, что в процессе развода супруги обнаруживают, что всё ещё любят друг друга. И тогда сказка со счастливым концом становится реальностью.
- Но чаще развод даже не оформляют официально. Просто супруги начинают жизнь в разных местах, не считая нужным оформить развод официально.