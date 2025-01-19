Когда не ждёшь. В каком возрасте мужчины чаще уходят от нелюбимых жён Адвокаты уверены: развод происходит тогда, когда меньше всего ждёшь. И главный фактор — возраст мужчины, а не любовь или деньги. 18 января, 21:25 Иногда расставание происходит тогда, когда его вообще не ждёшь. Обложка © «Шедеврум»

Брак в XXI веке — это лотерея, в которою выигрывают не все. Раньше психологи были уверены, что существуют определённые сроки, когда пара начинает испытывать трудности в отношениях. Считалось, что брак может распасться в первый год, а также на четвёртый и седьмой. Теперь, когда распадается до 80% браков, говорить о каких-то определённых сроках не приходится. Тем не менее они есть.

Неожиданный возраст развода

Представьте, что семья пережила все кризисы и невзгоды, супруги давно вместе и уже уверены, что будут вместе до самого конца. Всё как в сказке: жили счастливо, дожили до старости и умерли в один день. Не факт! Потому что американские адвокаты, съевшие на разводах не одну собаку, уверены: самый опасный период только наступает. По их наблюдениям, чаще всего состоятельные мужчины уходят из семьи в пенсионном возрасте. В США и Европе этот возраст оценивают в 70 лет, в России — 60–65. Причиной развода они указывают «неудачный брак». Женщины сдаются раньше и подают на развод в возрасте 45–50 лет. И их понять можно: дети уже взрослые, силы ещё есть, средства позволяют, хочется пожить для себя. Но почему мужчины бросают жён так поздно?

Причины «возрастного» развода

Седина в бороду, бес в ребро? 60–70-летние всё ещё считают себя молодыми. Фото © «Шедеврум»

Есть много причин, по которым мужчины в возрасте подают на развод. Их родители умерли, и они уже не боятся их разочаровать разводом.

Они никогда не любили жён по-настоящему и женились только из чувства долга или из-за «залёта».

Многие из них никогда не вступали бы в брак, если бы могли всё начать сначала.

Другие говорят, что у них не было возможности жениться по любви.

Последние годы жизни мужчины хотели бы провести «самостоятельно».

После 60 лет мужчины переживают так называемый пенсионный кризис. Жизнь становится более пресной, и они спешат получить острые ощущения.

Увы, многие мужчины в возрасте всё ещё считают, что им только 20 или 30. Они сожалеют, что их жёны отказываются с ними спать, и ищут новых партнёрш для любовных утех.

Претензии к жёнам

Как правило, в пожилом возрасте мужчины начинают высказывать больше претензий к жёнам. Они стараются как-то бороться с их старением, указывают им на возрастные изменения. При этом женщины, наоборот, чаще принимают своих стареющих мужей такими, какие они есть. Более того, женщины намного чаще ухаживают за заболевшим супругом, в то время как многие мужчины наотрез отказываются это делать, мотивируя тем, что «они не сиделки» и не собираются тратить свою жизнь на больных жён.

Причины развода у женщин

Иногда развод не оформляют официально, а просто расстаются. Фото © Shutterstock / FOTODOM / goffkein.pro

Американский адвокат Кассандра Калпаксис, анализируя накопленный за 14 лет практики опыт, считает, что у женщин иные причины для развода.

В 45 лет женщины начинают задумываться, хотят ли они провести остаток жизни со своими мужьями.

Многие чувствуют себя оторванными от жизни, неудовлетворёнными в социальном плане.

Часто женщины подают на развод, потому что считают, что совершено не знают мужа.

На развод женщины решаются, как правило, после 50 лет. То есть пять лет они думают.

Многие после развода остаются в одиночестве и почитают это за счастье. Это показательно как для России, так и для стран Запада.

Как проходит «возрастной» развод

В возрасте, когда оба супруга — зрелые люди, развод из-за неудовлетворённости отношениями, как правило, проходит более гладко, чем там, где пылают страсти. Супруги редко ссорятся из-за активов. Каждому требуется спокойствие. В случае если кто-то из супругов решился на такой шаг, первое, что следует сделать, — это сесть вдвоём и поговорить.

Если в семье бывает насилие, этот пункт можно пропустить и сразу обратиться к адвокату.

Супруг, страдающий от абьюза, должен заранее подготовить пути отступления: деньги, телефон, жильё.

Бывает и так, что в процессе развода супруги обнаруживают, что всё ещё любят друг друга. И тогда сказка со счастливым концом становится реальностью.

Но чаще развод даже не оформляют официально. Просто супруги начинают жизнь в разных местах, не считая нужным оформить развод официально.

Авторы Майя Новик