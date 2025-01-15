14-летний подросток выстрелил в голову сверстнику в школе в Рязани

14-летний подросток выстрелил в голову сверстнику в школе № 47 в Рязани, парню понадобилась медицинская помощь. ЧП произошло 15 января, в 12:12, пишет SHOT .

Пистолет был игрушечный и с игрушечными пульками. А дети хотели проверить, есть ли пульки в оружии. У 14-летнего мальчика сотрясение мозга и гематома затылочной области. Сотрудники следственного управления выехали на место. Обстоятельства случившегося выясняются, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области.