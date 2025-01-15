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15 января, 11:28
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14-летний подросток выстрелил в голову сверстнику в школе в Рязани

14-летний подросток выстрелил в голову сверстнику в школе № 47 в Рязани, парню понадобилась медицинская помощь. ЧП произошло 15 января, в 12:12, пишет SHOT.

Пистолет был игрушечный и с игрушечными пульками. А дети хотели проверить, есть ли пульки в оружии. У 14-летнего мальчика сотрясение мозга и гематома затылочной области. Сотрудники следственного управления выехали на место. Обстоятельства случившегося выясняются, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области.

Следком возбудил уголовное дело после стрельбы из «пневмата» в школе на Ямале
Следком возбудил уголовное дело после стрельбы из «пневмата» в школе на Ямале

Напомним, в Губкинском школьник выстрелил в туалете из пневматического пистолета. Один ребёнок пострадал, а с виновником провели беседу.

Обложка ©

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Андрей Бражников
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