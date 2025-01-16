Звезда не хочет умирать. Возле гигантской чёрной дыры наблюдают то, во что трудно поверить В центре далёкой галактики, похоже, идёт отчаянная борьба за жизнь, и у учёных есть только одна убедительная версия того, «кто» способен избежать падения в расположенную там огромную чёрную дыру. 15 января, 21:31 В космосе наблюдают маленькую звезду, которой удаётся избежать падения в огромную чёрную дыру. Фото © Wikipedia

Строго говоря, чёрные дыры в центрах галактик при всей своей чудовищной массе на самом деле не такие уж «гигантские». К примеру, та, что в нашем Млечном Пути, занимает собой пространство, примерно соответствующее диаметру орбиты Меркурия, то есть она, собственно говоря, ненамного крупнее скромного Солнца. А меж тем внутри у неё навеки заперта масса целых четырёх миллионов Солнц.

Сверхмассивная чёрная дыра Стрелец А* в центре галактики Млечный Путь. Фото © eso.org

Находится наша галактическая чёрная дыра в направлении созвездия Стрельца, и её удаётся наблюдать благодаря её яркому обрамлению — диску притянутого к ней и расщеплённого на элементарные частицы вещества. Он называется аккреционным диском. На вид он весьма эффектный, но на самом деле, как объясняют астрономы, вещества в непосредственной близости от этой чёрной дыры сравнительно немного, и поэтому она «ведёт себя» достаточно спокойно.

А вот в центрах многих других галактик наблюдают сущее безумие: там сверхмассивные чёрные дыры настолько интенсивно поглощают всё и вся, что не могут справиться с собственной жадностью, и огромные массы затягиваемого вещества, наоборот, разлетаются прочь в две противоположные стороны от полюсов чёрной дыры — возникают так называемые релятивистские струи. Среди самых живописных примеров — галактика Центавр А в 12 миллионах световых лет от нас.

Галактика Центавр А. Фото © eso.org

Время от времени астрономы наблюдают, как подобная чёрная дыра уничтожает целую звезду, которая оказалась слишком близко: когда гравитация «бездны» разрывает её на части, она вспыхивает. Это назвали приливным разрушением. Оно происходит не сразу, какое-то время «жертва» вращается вокруг «пропасти» и при этом теряет часть своего вещества, но потом всё равно наступает неизбежный финал: светило превращается в бесформенную массу вещества, которая начинает окружать чёрную дыру и делать её великолепный диск ещё ярче.

Так вот, похоже, недавно в космосе удалось обнаружить совершенно необычный случай такого постепенного приливного разрушения, и необычность его заключается в том, что оно может и не закончиться гибелью звезды. Жестокое зрелище наблюдают в направлении созвездия Дракона, в 270 миллионах световых лет от нас. Там находится галактика с центральной чёрной дырой массой более чем в миллион Солнц.

В 2018 году возле этой чёрной дыры заметили яркую вспышку. К 2021 году она уже полностью погасла, и за этим последовал примерно год «тишины», то есть ничего примечательного не происходило. А потом снова началось повышение яркости, но только в рентгеновском свете. И с тех пор там уже несколько лет подряд продолжаются проявления какого-то явно драматического события.

По характеристикам излучения астрономы заключили, что далёкая сверхмассивная чёрная дыра начала испускать вышеупомянутые плазменные струи протяжённостью в половину светового года каждая, то есть показывать признаки сильной активности. При этом яркость загадочного источника немного менялась каждые несколько минут.

Астрономы считают, что это «симптомы» частичного разрушения какого-то объекта под действием чёрной дыры, то есть небесное тело вращается очень близко к горизонту событий и «погибает». Но поскольку это происходит уже как минимум два года, возник вопрос, «кому» же удаётся так долго «погибать» и никак не «погибнуть». Учёные подчёркивают, что обычную звезду разорвало бы очень быстро, а будь это, например, маленькая чёрная дыра, она бы тоже просто «провалилась» в большую в кратчайшие сроки.

Поэтому есть подозрение, что в далёкой галактике отчаянное сопротивление ведёт одна из тех звёзд, которых пугать «смертью» просто смешно: она уже «мёртвая» — это белый карлик, то есть не что иное, как бывшее ядро такой звезды, как Солнце. В нём закончился термоядерный синтез, потому светило и «умерло», то есть завершило основной цикл эволюции. Его внешнюю часть отбросило в окружающее пространство, а ядро сжалось до размеров планеты, а может быть, даже и стало немногим больше Луны.

Именно это и позволяет подозревать его борьбу против чёрной дыры: он очень плотный, его не так-то просто уничтожить. Да, он теряет вещество, но одновременно, по мере сбрасывания какой-то массы, происходит эффект отдачи, то есть его каждый раз как бы немного отталкивает прочь от края пропасти. Астрономы не берутся однозначно гарантировать, что он в итоге выживет, но считают это вполне возможным.

Авторы Адель Романенкова