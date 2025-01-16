Российскую модель, которую осудили в ОАЭ за покушение на шейха, развели при покупке нового iPhone

Российскую модель Екатерину Стецюк, которую в 2018 году осудили в ОАЭ за покушение на шейха, развели мошенники, когда она пыталась заказать себе новенький iPhone из Дубая за почти 150 тысяч рублей. Об этом сообщает SHOT.

Как пишет телеграм-канал, примерно месяц назад девушка увидела у знакомой в Сети рекламу магазина по продаже смартфонов. 29-летняя уроженка Иркутска решила порадовать себя на новогодние праздники и, перейдя по ссылке, оформила заказ на 148 тысяч рублей. Всю сумму, в которую, к слову, входила и доставка из Дубая, она отправила продавцу.

Екатерина Стецюк. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / black_jack_lady

Дата плановой доставки была назначена на 18 декабря. Но в тот день Екатерина не получила заветный iPhone 16 ProMax. Тогда модель попросила у продавца трек-номер, чтобы самостоятельно отслеживать отправление, однако «представитель магазина» покинул чат и заблокировал россиянку. Никакого новогоднего чуда так и не случилось.