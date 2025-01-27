Области тьмы. Учёные нашли на Марсе место, где зародилась жизнь Учёные NASA нашли на Марсе дно древнего моря и посвятят его изучению 2025 год. Они надеются найти древние окаменелости и бактерии. 26 января, 21:25 Марс таит много сюрпризов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olkina Halyna

Место, где, по мнению учёных NASA, должна была зародиться первичная жизнь Марса, находится вблизи экватора планеты, в тени от горы Эолис Мон высотой в пять километров, которую учёные по-свойски называют «гора Шарп». У подножия горы простирается ранее неисследованная пустыня длиной в 12 километров, которая в прошлом Марса была покрыта тёплой и солёной водой.

На Марсе нашли «сетку» жизни

Недавно отправленный на обследование местности марсоход Curiosity обнаружил геологическое подтверждение этой теории — кристаллическую структуру, которую в NASA прозвали «паутиной жизни». Эта структура имеет подозрительную схожесть с подобными структурами, которые существуют и на Земле. Например, подобная решётка или «паутина» найдена на потолке пещеры Уинд в штате Южная Дакота (национальный парк Wind Cave). На Земле такая структура могла образоваться лишь в одном случае — когда в щели породы проникала тёплая и солёная вода, постепенно оставлявшая свой солевой осадок.





В отличие от образования в Южной Дакоте марсианская «сетка» имеет огромный размер — её площадь составляет больше 15 миллионов квадратных метров. То есть по размерам это больше площади аэропорта в Лос-Анджелесе. Объём воды, который должен был заполнять такой водоём, мог составлять 516,5 миллиарда литров.

Размеры водоёма позволяют с высокой долей вероятности утверждать, что Curiosity нашёл дно древнего марсианского моря. Значит, кристаллическая структура может включать в себя древние формы марсианской жизни, среди которых бактерии, простейшие и даже мелкие окаменелые обитатели солёной воды. Геолог Кирстен Зибах из британского университета города Райс считает, что среда в марсианском море в прошлом могла быть похожа на земную среду, в которой зародилась жизнь. Правда, всё было не так уж и недавно — примерно около четырёх миллиардов лет назад.

Куда делась марсианская вода

Вопрос «Куда делась вся марсианская вода?» не даёт учёным покоя с того момента, как они получили доказательства существования на Марсе морей в прошлом. О том, что вода была, говорят следующие факты: особый состав марсианских пород,

осадочные отложения,

древние русла рек,

окаменевшая рябь древних океанов,

характерные береговые линии с перепадами высот,

данные с марсианских метеоритов. Всё остальное «области тьмы» — гипотезы и предположения.

Раньше здесь плескалось солёное море. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Artmim

Например, в Австралии был найден метеорит с Марса, который вылетел из Красной планеты при её столкновении с небольшим астероидом. В его структуре были найдены зёрна особой формы, а химический состав говорил о том, что именно вода могла оставить в нём такие элементы, как циркон, железо, натрий, иттрий и алюминий. Возраст солевых отложений оказался таким же, как и возраст марсианской «сетки», — около четырёх миллиардов лет. А возраст самой породы был ещё древнее. Для его определения был использован уран-свинцовый метод.

На основании исследования метеорита палеонтолог Аарон Кавози предположил, что жизнь на Марсе могла зародиться в момент, когда на нём ещё продолжалась активная вулканическая деятельность. Увы, согласно его теории, к современной жизни на Земле жизнь на Марсе отношения не имела. Скорее она могла напоминать ту жизнь, которая существует на Земле вблизи вулканов-курильщиков на морском дне. Там живут различные бактерии, черви, моллюски и ракообразные. Они не нуждаются в кислороде и в дневном свете. «Гидротермальные системы имели важное значение для развития жизни на Земле, — рассказал Кавози. — Результаты исследований говорят о том, что на Марсе на самом раннем этапе формирования земной коры тоже была вода — ключевой элемент возникновения жизни».

Жизнь на Марсе могла быть похожа на жизнь на Земле в океане. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Limbitech

Вопрос «Какая катастрофа привела к тому, что воды на Марсе не стало, а с ней, возможно, исчезла и жизнь?» до сих пор остаётся без ответа. Учёные предполагают, что вода осталась под поверхностью планеты. Туда могла уйти и жизнь. Считается, что радиоактивный металл торий, распадаясь в толще пород, может производить достаточно тепла, чтобы жизнь, зародившаяся когда-то в древних океанах Марса, всё ещё могла существовать.

Марс будут бурить

Однако исследования продолжаются. В 2025 году марсоход Curiosity совершит многомесячный «круиз» по дну древнего марсианского моря в поисках новых открытий. По данным исследований, учёные пришли к выводу, что жизнь на Марсе или свидетельства о ней могли остаться под поверхностью Красной планеты. А значит, подножье горы Шарп остаётся одним из интересных мест для будущих исследователей планеты. В NASA надеются, что в будущем можно будет завезти на Марс оборудование для бурения и всё же найти подтверждение тому, что жизнь на Марсе была. Правда, они уверены, что бурить придётся на глубину не менее двух километров. Пока подобные исследования остаются в области фантастики. Даже если на Марс будут отправлены новые аппараты (в 2028 году Европейское космическое агентство планирует направить на Марс исследовательский аппарат с буром), они смогут пробурить грунт Марса всего лишь на два метра.

Марсоход Curiosity. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dima Zel

Марсианские бактерии-экстремофилы

Ещё одним доказательством существования на Марсе бактерий учёные считают наличие метана в атмосфере планеты. Оно резко меняется — то метан есть, то его не могут найти. Это может говорить об активности особых бактерий, которые образуют метан, внутри планеты — на глубине от двух до пяти километров. А скачки количества метана в атмосфере объясняют его выбросами.

Бактерии, вырабатывающие метан, называют метаногенами. Метаногены — экстремофилы. Они живут и размножаются в самых экстремальных условиях. Без кислорода, без света, без тепла или, наоборот, в экстремально горячей среде. На Земле их чаще всего можно встретить в торфяниках в глубине болот.

Авторы Майя Новик