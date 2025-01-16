Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

Нефть и Капитал

По данным МЭА, в декабре экспорт нефти из РФ снизился на 40 тысяч баррелей в сутки, составив 7,33 млн баррелей в день. Несмотря на это, выручка от продажи нефти увеличилась на 3% и достигла 15,1 млрд долларов. Объем добычи нефти также сократился, составив 9,2 млн баррелей в сутки. Как сообщает oilcapital.ru, 10 января были введены новые санкции против нефтегазовой отрасли, однако экспорт все еще возможен при цене ниже установленного потолка G7.

Ставропольский край

В Ставропольском крае власти планируют обеспечить доступ к всем бюветам как для местных жителей, так и для туристов. На пресс-конференции 15 января губернатор Владимир Владимиров прокомментировал ситуацию с бюветом №24 в Пятигорске, который в настоящее время открыт только для гостей санатория, сообщает newstracker.ru. Он подчеркнул, что цель властей состоит в том, чтобы все бюветы были в собственности Ставропольского края.

Республика Удмуртия

В новом пакете санкций, введенных администрацией Джо Байдена, оказалось более 30 российских нефтяных компаний, в числе которых «УДС нефть» из Удмуртии. Уходящая администрация приняла этот существенный пакет ограничений против энергетической отрасли России, сообщает udm-info.ru.

Ростовская область

В Ростове-на-Дону суд признал Романа Михайленко, начальника Азовского управления «Росморпорта», виновным в служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями, сообщает rostovgazeta.ru. Согласно информации УФСБ, он он вступил в сговор с организацией, занимающейся медосвидетельствованием водителей, оформляя документы без проведения осмотра. Размер ущерба был определен в один миллион рублей.

Республика Татарстан

Глава Минздрава Татарстана Марсель Миннуллин дал указание руководителям медицинских учреждений не принимать на работу уволившихся специалистов Республиканского медицинского информационно-аналитического центра (РМИАЦ). Об этом сообщает Inkazan. По данным издания, два работника РМИАЦ решили оставить свои должности из-за недостаточно высоких зарплат. Миннуллин в чате с руководителями здравоохранения подчеркнул, что «категорически запрещает» трудоустройство бывших сотрудников.

Волгоградская область

В 2024 году предприятия Волгограда получили 13 льготных займов от регионального Фонда развития промышленности (РФРП) на общую сумму 613 миллионов рублей. Это максимальный объём финансирования, предоставленный фондом. Деньги были направлены производителям крепежных изделий, нефтяных насосов, одежды, мебели и других товаров, сообщает novostivolgograda.ru.

Нижегородская область

Жители Нижнего Новгорода выразили недовольство многолетним ожиданием постройки школы в жилом комплексе «Торпедо», расположенном в Автозаводском районе, информирует newsnn.ru. Проект школы на 1500 мест был утверждён правительством Нижегородской области в декабре 2015 года. Граждане пишут, что с того момента «прошло уже 10 лет», и на протяжении всего этого времени страдают дети, которые не имеют возможности учиться в школе рядом с домом.

Свердловская область

В Екатеринбурге Следственный комитет начнет проверку после инцидента, когда 10-летний мальчик получил травму позвоночника, катаясь на горке в Основинском парке. Ребенок использовал тюбинг на горке, расположенной рядом с «Парк Хаусом», и в какой-то момент получил повреждение позвоночника. Медики установили, что у него компрессионный перелом, сообщает tagilcity.ru.

Оренбургская область

За прошедшую неделю в Оренбургской области наблюдается увеличение числа пациентов с острыми респираторными инфекциями. Наибольшее количество случаев, а именно 55,3 процента, зарегистрировано в Оренбурге, сообщает 56orb.ru.

Тюменская область

В Тюмени после новогодних праздников отмечается рост спроса на услуги клининговых компаний, информирует nashgorod.ru. В январе текущего года по сравнению с тем же периодом прошлого года жители Тюмени стали активнее обращаться к профессионалам для чистки ковров и мягкой мебели. Примечательно, что за год спрос на эти услуги в Тюмени увеличился на 36% и 42% соответственно.

Омская область

Омичка намерена оспорить налог с «выигрыша» у популярного блогера Лерчек. Как сообщает сайт gorod55.ru, рассмотрение дела запланировано на 14 января следующего года. Женщина утверждает, что никаких выигрышей от Чекалиной не получала. Попытка обратиться в налоговую для пересмотра спорной суммы и устранения этой задолженности оказалась безрезультатной. В налоговой истцу отказали в этом.

Карелия

Житель Петрозаводска стал жертвой лжеброкеров, и потерял более миллиона рублей. По информации karelinform.ru, 36-летний мужчина откликнулся на объявление о возможности заработать на инвестициях. После этого с ним связался неизвестный, предлагая сотрудничество с якобы «валютными парами». Потерпевший несколько раз переводил деньги на указанные счета, полагая, что делает выгодные вложения. Однако позднее он не смог вывести свой заработок.

Приморский край

Амурский тигр спокойно наблюдал за жизнью жителей Приморья, устроившись на обочине дороги. Как сообщает vostokmedia.com, один водитель запечатлел хищника на видео. При этом и тигр, и наблюдавший за ним человек сохраняли полное спокойствие, что поразило пассажира автомобиля.

Башкирия

Подросток из Башкирии был срочно госпитализирован с термическими ожогами первой и третьей степени. По данным mkset.ru, он получил их в гараже, когда занимался сварочными работами. Сотрудники МЧС начали расследование причин произошедшего.

Краснодарский край

На всей территории Краснодарского края объявлен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов в Черном море, сообщает КубанПресс. Губернатор региона отметил, что из-за теплой погоды, сохраняющейся в последнее время, нефтепродукты не тонут, а поднимаются на поверхность. В результате этого их продолжает выносить на пляжи.

Хабаровский край

В Хабаровском крае браконьеры убивают беременных косуль. Как сообщает transsibinfo.com, следы преступлений были обнаружены сотрудниками заповедника Хехцир. Браконьеры использовали автомобиль и тепловизоры для ночной охоты на копытных, стреляя в них. Важно подчеркнуть, что охота на копытных в данный момент запрещена, а убитые самки находились в состоянии беременности.

Новосибирск

Суд в Новосибирске постановил, что энергетическая компания должна выплатить полмиллиона рублей за загрязнение реки, сообщает atas.info. Прокуратура обнаружила, что в Мошковском районе организация, отвечающая за очистные сооружения, допустила сброс неочищенных сточных вод в приток реки Качимовка. Данное правонарушение привело к значительному загрязнению водоёма, что могло причинить вред его экосистеме. Суд принял решение удовлетворить исковые требования и обязал компанию выплатить штраф в размере 560 тысяч рублей.

Челябинская область

В Челябинском детдоме между двумя несовершеннолетними воспитанниками произошел конфликт, в результате которого один из них ударил другого ножом в грудь, сообщает kursdela.biz. Пострадавшему была своевременно оказана медицинская помощь. Следственный комитет по Челябинской области инициировал возбуждение уголовного дела по факту покушения на убийство.

Хакасия

Энергетики сообщили о запланированных отключениях в Хакасии на следующую неделю, сообщает newkhakasiya.online. «Хакасэнерго» предупреждает о временных отключениях электроэнергии в республике с 13 по 17 января.

ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе состоялась свадьба маскотов хоккейного клуба «Югра», сообщает muksun.fm. В официальном аккаунте клуба в «ВКонтакте» было опубликовано видео из ЗАГСа. Хотя сама церемония не была заснята, молодожены были замечены при выходе из дворца бракосочетания. На улице их встречали счастливые гости. Пара вышла из ЗАГСа под руку: на Марусе красовалась фата, а в ее руках был букет цветов.

Приморский край

Владивосток стал победителем в конкурсе «Город России. Национальный выбор», сообщает zr.media. Участники конкурса выбирали среди крупных административных центров страны город с уникальным историко-культурным наследием. Более 120 тысяч жителей России отдали свои голоса за дальневосточную столицу. Также отмечается, что Владивосток обошел Нальчик (95 тысяч голосов) и Севастополь (85 тысяч голосов).

Красноярский край

В Красноярске в течение нескольких дней продолжаются поиски сбежавшего енота, сообщает prmira.ru. 11 января местные жители заметили животное вблизи смотровой площадки. После того как в социальных сетях появился ролик с енотом, волонтеры организовали его поиски. Врачи-ветеринары предупреждают, что енот может замерзнуть от низких температур.

Белгородская область

14 января девять районов Белгородской области подверглись атаками со стороны ВСУ: выпущен 91 боеприпас и 36 дронов. В результате пострадали четыре мирных жителя, среди которых — один мужчина из Шебекино, он получил тяжелые ранения. Повреждения также были зафиксированы как в частных домах, так и на коммерческих объектах, сообщает bel.ru. Кроме того, нарушения отмечены в Валуйском, Грайворонском, Яковлевском округах и Вейделевском районе.

Пермский край