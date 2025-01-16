Израиль и ХАМАС: сделка о прекращении огня ХАМАС в рамках соглашения о прекращении огня на первом этапе передаст Израилю 33 заложника. Последние новости о перемирии Израиля и Палестины, надолго ли мир, чья это победа — Трампа или Байдена, читайте подробнее в материале Life.ru 16 января, 11:47 Празднование прекращения огня между ХАМАС и Израилем в секторе Газа. Обложка © ТАСС / БА / Middle East Images / ABACA

Израиль и палестинское движение ХАМАС, под контролем которого находится сектор Газа, заключили соглашение о перемирии. Первые публикации об этом начали появляться в СМИ вчера вечером. Затем данную информацию подтвердил избранный президент США Дональд Трамп, написавший о соглашении в социальной сети Social Truth. Следом о договорённостях между Израилем и ХАМАС также сообщили в самом палестинском движении, действующий президент США Джо Байден и премьер-министр Катара Шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

Отмечается, что катарская сторона сыграла в переговорном процессе посредническую роль. Соглашение о перемирии было достигнуто в ходе встреч Аль Тани с делегациями Израиля и ХАМАС.

ХАМАС передаст Израилю 33 заложника

В рамках достигнутых договорённостей палестинское движение передаст Тель-Авиву 33 израильских заложника, которые находятся в плену у ХАМАС. Об этом пишет The Times of Israel.

«Первых трёх заложников должны освободить в первый день, ещё четверых — на седьмой день. После этого каждые семь дней будут освобождаться по три заложника, а последние 14 будут освобождены в последнюю неделю первой фазы», — сказано в сообщении.

Уточняется, что речь идет именно о гуманитарных заложниках, в их числе двое детей.

Оставшиеся 65 заложников будут освобождены только в том случае, если стороны договорятся о втором этапе перемирия.

Какого числа перемирие вступит в силу

Израильские военнослужащие после соглашения о прекращении огня. Фото © ТАСС / ЕРА / ATEF SAFADI

Соглашение должно вступить в силу 19 января. Первый этап перемирия продлится в течение 42 дней. В этот период Израиль должен вывести войска из сектора Газа. По данным СМИ, документом также оговаривается увеличение потока гуманитарной помощи в анклав, обеспечение возвращения беженцев в свои дома, начало восстановления городской инфраструктуры. Также стороны должны произвести обмен пленными.

Последующие два этапа перемирия будут согласованы сторонами позднее.

Руководство ХАМАС выразило свою готовность реализовать положения данного документа. В движении заключение данного соглашения назвали «достижением всего палестинского народа и поворотным моментом в конфликте с противником».

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что на данный момент детали соглашения ещё прорабатываются и должны пройти согласование в Кабинете министров. При этом в израильском кабмине обвинили ХАМАС в невыполнении некоторых пунктов соглашения, что ставит возможное перемирие под угрозу срыва.

На юге сектора Газа празднуют прекращение огня с Израилем

В секторе Газа тысячи людей вышли на улицы, чтобы отпраздновать заключение соглашения о перемирии, пишет Al Jazeera.

В секторе Газа люди празднуют прекращение огня. Фото © ТАСС / ЕРА / MOHAMMED SABER

«Толпы палестинцев скандировали лозунги и обнимались, когда распространились новости о том, что между Израилем и ХАМАС достигнуто соглашение о прекращении огня и освобождении пленных, направленное на прекращение более чем 15-месячной войны на палестинской территории», — сообщает издание.

Местные жители надеются, что с наступлением перемирия трудные времена останутся позади, а они смогут вернуться к спокойной жизни.

Надолго ли мир

Соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАС в настоящее время трудно назвать устойчивым. Поскольку стороны уже начали выдвигать обвинения в адрес друг друга о невыполнении ряда положений.

В частности, израильские власти обвинили ХАМАС в невыполнении ряда пунктов в попытке «вымогать уступки в последнюю минуту». Вероятно, речь идёт о выдвижении ХАМАС в последний момент новых требований, связанных с Филадельфийским коридором — полосой на границе между сектором Газа и Египтом.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана предупреждает о возможном срыве соглашения между Израилем и ХАМАС. Фото © ТАСС / AP / Ariel Schalit

Также Нетаньяху заявил, что ХАМАС выступает против пункта в документе, который оговаривает право Тель-Авива наложить вето на освобождение некоторых палестинских заключённых. Премьер добавил, что переговорщики с израильской стороны будут твёрдо придерживаться пунктов соглашения.

В свою очередь Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана, союзник ХАМАС, предупредил о возможном срыве соглашения израильскими властями. В ведомстве призвали палестинцев «быть готовыми к новой войне».

В настоящее время соглашение о перемирии находится на грани срыва из-за наличия разногласий между сторонами по некоторым пунктам. Соответственно, сейчас трудно говорить о наступлении полноценного мира на палестинской земле. Скорее это можно назвать небольшой передышкой, в которой нуждаются обе стороны. Заключение перемирия не способно решить устоявшиеся проблемы и причины разногласий между Палестиной и Израилем. Соответственно, в дальнейшем будет достаточно лишь небольшой искры, чтобы в регионе вновь разгорелся пожар войны.

Чья это победа — Трампа или Байдена

Действующий и избранный президенты США, давние оппоненты за лидерство в своей стране, решили приписать себе заслугу в заключении соглашения о перемирии. Первым из них об этом объявил Трамп.

«Эпическое соглашение о прекращении огня удалось заключить только благодаря нашей исторической победе в ноябре», — написал он в соцсетях.

Встреча действующего президента США Байдена и избранного президента Трампа в Белом доме. Фото © ТАСС / АР / Evan Vucci

Он добавил, что после его инаугурации американские власти продолжат свою миротворческую миссию ради обеспечения мира для американцев и их союзников.

Ответ Байдена не заставил себя долго ждать. Он обвинил Трампа в том, что тот приписывает победу себе, хотя основная заслуга принадлежит именно ему.

«Этот план был выработан и согласован на переговорах моей командой. Но будет реализован в основном следующей администрацией», — отметил он.

По его словам, данное соглашение было составлено на основе предложений, разработанных американскими властями в мае прошлого года.

Что будет дальше: мнение эксперта

Перемирие между Израилем и ХАМАС носит исключительно временный характер, как такового мирного соглашения между сторонами нет. Такое мнение выразил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Оно (соглашение) выгодно в первую очередь ХАМАС, который ослаб после смены власти в Сирии и ухода «Хезболлы» из региона. ХАМАС сейчас нуждается в передышке для восстановления своих сил», — рассказал Матвийчук Life.ru.

По его словам, текущие договорённости не способствуют решению противоречий между сторонами, поэтому рано или поздно конфликт между палестинцами и израильтянами может вспыхнуть с новой силой.

— Палестинцы захотят вернуться в свои поселения в секторе Газа, где они проживали компактно. Но этого не хочет Израиль, поскольку он работает над воссозданием Третьего храма, хоть они об этом и не говорят на официальном уровне, а это затрагивает палестинские земли, — добавил эксперт Анатолий Матвийчук.

Матвийчук уверен, что в следующий виток напряжённости в регионе будет также вовлечён Иран вплоть до ввода войск в Палестину. По его словам, после потери Сирии Тегеран захочет восстановить пояс своего влияния в регионе.

Авторы Альмир Хабибуллин