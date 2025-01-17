Лунный знак зодиака: Что это такое, как его рассчитать и как Луна влияет на ваш характер Что такое лунный знак зодиака? Какие они бывают и как определить свой? Что лунный зодиак может рассказать о вашем характере? Читайте подробно в материале Life.ru. 17 января, 15:20 Как определить свой лунный знак зодиака и почему его незнание может испортить вашу жизнь. Обложка © «Шедеврум»

Лунный зодиак — это знак, в котором находилось ночное светило в дату вашего рождения. Для того чтобы рассчитать лунный знак зодиака, используются определённые алгоритмы. Готовы поспорить: вы и не подозревали, насколько сильно лунный знак зодиака управляет вашей жизнью. Он также влияет и на совместимость по гороскопу, так что не знать своего места на зодиакальном круге Луны в 2025 году как минимум неосмотрительно. Но мы обо всём подробно расскажем.

Что такое лунный знак зодиака

Лунный знак зодиака — это сектор на кругу небесной сферы, в котором находилась Луна в момент вашего рождения. Фото © «Шедеврум»

Лунный зодиак, или лунный знак зодиака, — это один из 12 секторов эклиптики, в котором находилась луна в момент вашего рождения. Эклиптикой называют круг небесной сферы, по которому происходит видимое с Земли движение Солнца и Луны в течение года. Древние вавилоняне поделили этот круг на 12 частей в соответствии со своей системой счисления (они считали не от 1 до 10, а от 1 до 60). Каждая часть, или каждый сектор, данного круга соответствует определённому созвездию, под влиянием которого находятся в определённый момент года небесные светила. Традиционный гороскоп основан на позиции Солнца внутри эклиптики. Но в случае лунного зодиака главный герой этой истории — спутник Земли. Именно от его положения на небе зависит, какой лунный знак зодиака у вас будет.

Как рассчитать лунный знак зодиака

Зодиакальный круг с нами со времён Древнего Вавилона, поэтому есть несколько алгоритмов для расчёта лунного знака зодиака. Фото © «Шедеврум»

Так как зодиакальный круг — старинное изобретение, уходящее корнями в историю Древнего Вавилона и Древней Греции, то за тысячелетия, пока он с нами, сложилось множество алгоритмов, по которым можно вычислить ваш лунный зодиак.

Расчёт лунного знака зодиака по эфемеридам

Эфемериды — это таблицы, которые позволяют определить точные координаты небесных сфер. По ним тоже можно рассчитать ваш лунный знак зодиака. Фото © «Шедеврум»

Пожалуй, самый точный расчёт лунного зодиака. Вам надо знать дату и время рождения до минуты. Эфемеридами называют таблицы, в которых положение небесных светил вычислено через точные промежутки времени. Это может быть полночь каждых суток, каждые 6 часов утра и прочие. В эфемеридах представлены точные координаты, по которым находилось интересующее вас светило в определённый момент времени. Эфемериды широко используются в современной морской и космической навигации, например в системе ГЛОНАСС.

Показываем, как найти свой лунный знак зодиака по таблицам эфемериды. Найдите в первом вертикальном столбце день, когда вы родились.

Найдите символ Луны в первом горизонтальном столбце.

Найдите координаты на пересечении этих строк таблицы.

Свой лунный знак зодиака вы увидите рядом с этими координатами.

Расчёт лунного знака зодиака по дате рождения

Чтобы рассчитать лунный знак зодиака по дате рождения, нужно применить специальную формулу. Фото © «Шедеврум»

По дате рождения рассчитать ваш лунный знак зодиака тоже можно. Для этого используется особая формула. Вам необязательно знать точное время рождения до минуты: достаточно одной даты. Вернее, двух дат. Сначала вам необходимо узнать, в каком знаке зодиака находилась Луна в первое число месяца вашего рождения. Потом лунный зодиак по формуле рассчитывается так.

Если дата рождения с 1-го по 3-е число, знак не меняется.

4-е и 5-е число — переход вперёд на один знак зодиака.

6 и 7 — переход на два знака зодиака.

8 и 10 — переход на три.

11 и 12 — переход на четыре.

13 и 14 — переход на пять.

15, 16 и 17 — переход на шесть.

18 и 19 — переход на семь.

20 и 21 — переход на восемь.

22 и 24 — переход на девять.

25 — переход на десять.

26 и 27 — переход на одиннадцать.

28 и 29 — поздравляем! Ваш лунный знак зодиака совпал с солнечным.

30 и 31 — переход на один знак зодиака.

Расчёт лунного знака зодиака по положению Луны

Для расчёта лунного знака зодиака по положению Луны тоже понадобятся эфемериды. Фото © «Шедеврум»

Для этого расчёта нужны только дата и место рождения. Луна меняет свой знак зодиака каждые два или три дня, а её координаты на небе сильно зависят от того, где именно на Земле находится наблюдатель. Здесь вам снова пригодятся эфемериды — постарайтесь выбрать в них тот часовой пояс, который наиболее близок к месту вашего рождения. По координатам вы быстро поймёте, в каком знаке зодиака была в тот день Луна.

Что значит Луна в разных знаках зодиака

Лунный знак зодиака дополняет ваш характер новыми, необычными качествами. Фото © «Шедеврум»

Лунные знаки зодиака отличаются от солнечных. Луна наделяет привычные нам знаки женской энергией, отвечает за эмоции и творчество, а ещё спутник Земли позволяет нам взглянуть вглубь вещей. Если солнечный знак зодиака определяет главные черты вашего характера, то лунный будет следить за тем, как эти черты проявляются в вашей повседневной жизни, а также позволит вам глубже понять скрытую мотивацию поступков. Кроме того, характеристики лунных знаков зодиака похожи, но в точности не совпадают с характеристиками знаков солнечных.

Что означает лунный знак зодиака в Овне

Овен по лунному зодиаку стремится к свободе и независимости. Фото © «Шедеврум»

Если по лунному зодиаку получился Овен, то у вас сильное стремление к свободе и независимости. С эмоциональной точки зрения вы можете быть похожим на танк: прямолинейность не позволяет ходить вокруг да около, поэтому вы сразу выражаете весь спектр своих эмоций, какими бы негативными они ни были. Кроме того, Овны лунного знака зодиака обычно импульсивны и способны принимать рискованные решения. Стремление к лидерству и упорство, характерные для солнечного знака, при этом могут отсутствовать.

Если вы Телец по лунному зодиаку

Телец по лунному зодиаку достаточно прагматичен. Фото © «Шедеврум»

Тельцы по лунному гороскопу — совсем не такие, как их полные нежности и романтики солнечные «братья». Они, наоборот, отличаются прагматичным умом и сосредоточенностью на материальных ценностях. Для Тельцов по лунному знаку зодиака важны стабильность, безопасность и комфорт, причём больше физические, чем эмоциональные.

Лунный знак зодиака Близнецы

Близнецы по лунному зодиаку эмоционально подвижны. Фото © «Шедеврум»

Близнецы по лунному зодиаку обычно очень любопытны. Из них получаются отличные исследователи или учёные. Эти личности отнюдь не такие изменчивые и экстравагантные, как солнечные представители знака зодиака Близнецы, хотя и обладают некоторой эмоциональной подвижностью. Единственное, что объединяет лунных и солнечных Близнецов, — потребность в общении с большим количеством людей. При этом представители лунного знака зодиака проявляют в общении больше сдержанности и осторожности.

Что означает лунный знак зодиака в Раке

Рак по лунному зодиаку может похвастаться глубокой эмпатией. Фото © «Шедеврум»

Если Рак по солнечному гороскопу — мечтательная и эмоциональная натура, в то же время склонная к коварству, то лунные представители данного знака зодиака отличаются, наоборот, глубокой эмпатией. Это очень заботливые люди, которые готовы посвятить свою жизнь любви и семье. При этом Раки лунного зодиака будут очень сильно привязаны к дому.

Если вы Лев по лунному зодиаку

Лев по лунному зодиаку любит драму и нуждается в признании. Фото © «Шедеврум»

Если вы Лев по солнечному гороскопу, то, скорее всего, эмоциональны, уверены в себе, сильны и испытываете сильную тягу к приключениям. Эти характеристики интересно преломляются в лунном зодиаке. Львы по гороскопу ночного светила маниакально нуждаются в признании, привыкли всё драматизировать и обожают быть в центре внимания. Это умножается на повышенную эмоциональность, и получается личность, похожая на «Гамлета» из соционики.

Лунный знак зодиака Дева

Дева по лунному зодиаку не может жить без порядка. Фото © «Шедеврум»

Девы по гороскопу обычно спокойны и уравновешенны, но их легко вывести из себя. Такова характеристика солнечной стороны этого знака зодиака. В случае лунного к обычному характеру Дев по гороскопу прибавляется ряд нюансов. Представители лунной Девы — это прагматичные люди, приученные к порядку, требующие того же от окружающих. Для них очень важно понятие служения: лунной Деве будет скучно жить без какой-либо высшей цели.

Что означает лунный знак зодиака в Весах

Весы по лунному зодиаку ценят гармонию и равновесие. Фото © «Шедеврум»

В солнечном зодиаке Весы — это самый воспитанный знак, утончённые любители прекрасного. Представители лунного знака Весы тоже ценят гармонию, но не только. Весы по лунному зодиаку — прекрасные дипломаты, которые всегда стремятся к долгосрочному и плодотворному партнёрству не только в личных, но и в деловых отношениях. Любовь к равновесию просто вшита в матрицу представителей лунного знака зодиака Весы: эти люди никогда не повысят на вас голос.

Если вы Скорпион по лунному зодиаку

Скорпион по лунному зодиаку обладает сильной интенсивностью эмоций. Фото © «Шедеврум»

В солнечном гороскопе Скорпион — это сильнейший манипулятор, независимый, чувственный и страстный. Мало кто может устоять под его чарующей энергией. Скорпион по лунному зодиаку, скорее, страдает от бушующих страстей сам. Интенсивность эмоций может вносить небольшой хаос в его жизнь, но в то же время несёт в себе глубокие эмоциональные трансформации, которые позволяют после каждого потрясения расти как личность.

Лунный знак зодиака Стрелец

Стрелец по лунному зодиаку — это свободолюбивый оптимист. Фото © «Шедеврум»

Представители солнечного знака Стрелец — свободолюбивые идеалисты, безукоризненно честные и прямые. В лунном зодиаке характер Стрельцов по гороскопу дополняется оптимизмом, а ещё их философский взгляд на жизнь позволяет быть гораздо мягче в общении. Лунный знак зодиака Стрелец придаёт своим носителям сильную любовь к свободе и страсть к приключениям.

Что означает лунный знак зодиака в Козероге

Козерог по лунному зодиаку сдержан в проявлении эмоций. Фото © «Шедеврум»

В солнечном зодиакальном круге Козерог наделяет своих представителей такими качествами, как дисциплинированность, безукоризненный самоконтроль и повышенный уровень ответственности. В лунном зодиаке Козерог дарит носителям своего знака сдержанность в проявлении эмоций, которая помогает им с лёгкостью выносить нештатные ситуации, сводящие солнечные версии знака с ума. Лунные представители знака отличаются повышенной мотивацией к достижению целей.

Водолей по лунному зодиаку

Водолей по лунному зодиаку независим и оригинален. Фото © «Шедеврум»

Представители солнечного знака зодиака Водолей отличаются нестабильным характером. У них есть проблемы с дисциплиной, резкими перепадами настроения, зато данные качества компенсируются решительностью и ярким, запоминающимся темпераментом. В лунном зодиаке Водолей — это другая сторона медали. «Ночная» версия знака отличается эмоциональной отстранённостью, зато такие Водолеи по гороскопу независимы и оригинальны. Для них важно проявлять свою неповторимую индивидуальность во всём.

Лунный знак зодиака Рыбы

Рыбы по лунному зодиаку отличаются повышенным состраданием. Фото © «Шедеврум»

Рыбы в солнечном гороскопе сострадательны, эмпатичны, но в то же время обладают закрытым характером. Лунный зодиак придаёт этому знаку глубокую духовность и повышает интуицию. Рыбы по лунному гороскопу, как правило, отличаются повышенным состраданием к ближнему. Это тяжёлое бремя, но в то же время такая черта помогает им с лёгкостью находить друзей и располагать к себе окружающих.

Что лунный знак зодиака говорит о вашем характере

Лунный знак зодиака дополняет ваши основные черты характера и раскрывает вашу настоящую мотивацию.

Лунный знак зодиака зачастую придаёт дополнительные характеристики основному знаку. Вы могли всю жизнь гадать, откуда у вас типично «близнецовая» гиперактивность, если по гороскопу вы Козерог, но тут выясняется, что Близнецы — это лунный знак зодиака, и всё встаёт на свои места. Если ваши солнечное и лунное созвездия совпадают, то «ночная» сторона дополнительно раскрывает и преломляет в более творческом свете качества основного знака. Если солнечное созвездие определяет главные черты характера, то лунный знак зодиака позволяет глубже понять вашу настоящую мотивацию, разобраться, почему именно вы делаете то, что делаете.

Мы поделились с вами всей информацией о лунных знаках зодиака. Удалось ли определить, в каком созвездии находилась Луна в дату вашего рождения, и открыть для себя новые стороны своей личности? А ранее Life.ru рассказывал, каким знакам зодиака стоит ожидать белую полосу удачи после полнолуния 14 января.

Авторы Любовь Свободная