«Он не играет за Россию»: Босс НХЛ высказался о погоне Овечкина за рекордом Гретцки

Руководство североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не беспокоит, что российский нападающий Александр Овечкин в текущей политической ситуации может побить рекорд по голам в регулярных чемпионатах. Как заявил комиссионер лиги Гэри Беттмэн, Овечкин играет за «Вашингтон Кэпиталз», а не за сборную России.

«Насколько нам известно, он играет за «Вашингтон». Он не играет за Россию», — приводит слова функционера Sportsnet.

Беттмэн добавил, что чествование Овечкина является свидетельством уважения к нему и его клубу.