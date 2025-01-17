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Регион
17 января, 08:59

«Он не играет за Россию»: Босс НХЛ высказался о погоне Овечкина за рекордом Гретцки

Комиссионер НХЛ Беттмэн: Овечкин играет за «Вашингтон», а не за Россию

Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / AP

Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / AP

Руководство североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не беспокоит, что российский нападающий Александр Овечкин в текущей политической ситуации может побить рекорд по голам в регулярных чемпионатах. Как заявил комиссионер лиги Гэри Беттмэн, Овечкин играет за «Вашингтон Кэпиталз», а не за сборную России.

«Насколько нам известно, он играет за «Вашингтон». Он не играет за Россию», — приводит слова функционера Sportsnet.

Беттмэн добавил, что чествование Овечкина является свидетельством уважения к нему и его клубу.

Напомним, 17 января Овечкин забросил 21-ю шайбу в текущем сезоне и 874-ю в карьере, сократив отставание от знаменитого канадца Уэйна Гретцки до 20 голов (894). «Вашингтон» победил «Оттаву Сенаторз» в овертайме 1:0, а Ови признали 1-й звездой матча. Кроме того, вратарь клуба из столицы Канады Лееви Мерилайнен стал 179-м голкипером, кому забивал Овечкин. Теперь россиянин превзошёл рекорд чешского хоккеиста Яромира Ягра, став единоличным лидером.

Никита Никонов
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