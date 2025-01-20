В Москве появится продуктовая сеть в формате «магазин у дома» В Москве растёт спрос на магазины у дома. Теперь продукты станут доступнее. В Москве открывается новая продуктовая сеть «Фуд сити экспресс». 20 января, 15:15 Новая продуктовая сеть появится в Москве. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Развитие продуктовых сетей у дома — логичное решение для мегаполиса. Такие магазины очень востребованы у пенсионеров, у семей с детьми, у людей, которые работают на дому.

Магазины тоже стараются быть ближе к покупателям. Так, под брендом новой продуктовой сети «Фуд сити экспресс» в жилых комплексах столицы уже открылись две торговые точки. Всего в ближайший год в Москве планируется запустить до 600 магазинов такого формата. Сеть уже активно набирает персонал.

Выход в формат «магазин у дома» — логичное развитие концепции агрокластера. В магазинах у дома планируется продавать свежую продукцию, товары для ресторанов через пункты выдачи заказов, а также развивать гиперлокальную доставку.

Авторы Валерия Мишина