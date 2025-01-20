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20 января, 10:06

Задержан подозреваемый в убийстве женщины, чьё тело нашли в авто Гоши Куценко

«Запорожец», в котором нашли тело женщины. Фото © Telegram/Прокуратура Москвы

«Запорожец», в котором нашли тело женщины. Фото © Telegram/Прокуратура Москвы

Задержан подозреваемый в убийстве женщины, чьё тело нашли в авто актёра Гоши Куценко. По данным SHOT, накануне утром прохожие заметили тело женщины в стареньком «Запорожце», припаркованном в дворе одного из домов на Кутузовском проспекте.

«Запорожец», в котором нашли тело женщины. Фото © SHOT

«Запорожец», в котором нашли тело женщины. Фото © SHOT

Прибывшие эксперты установили, что жертва была убита несколько часов назад, на теле — множество ножевых ранений. В салоне, рядом с телом, также обнаружено использованное средство контрацепции. Личность погибшей устанавливается, на вид ей от 30 до 35 лет.

Подозреваемый в убийстве задержан. По информации SHOT, это 30-летний безработный Альберт А. из Казани. У него огромное количество судимостей, в том числе за убийство.

Подозреваемый в убийстве женщины, чьё тело нашли в авто Гоши Куценко. Фото © SHOT

Подозреваемый в убийстве женщины, чьё тело нашли в авто Гоши Куценко. Фото © SHOT

В прокуратуре Москвы подтвердили, что подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, мужчина 1994 года рождения убил знакомую после совместного распития спиртных напитков.

Александра Вишнякова
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