Задержан подозреваемый в убийстве женщины, чьё тело нашли в авто Гоши Куценко

Задержан подозреваемый в убийстве женщины, чьё тело нашли в авто актёра Гоши Куценко. По данным SHOT, накануне утром прохожие заметили тело женщины в стареньком «Запорожце», припаркованном в дворе одного из домов на Кутузовском проспекте.

«Запорожец», в котором нашли тело женщины. Фото © SHOT

Прибывшие эксперты установили, что жертва была убита несколько часов назад, на теле — множество ножевых ранений. В салоне, рядом с телом, также обнаружено использованное средство контрацепции. Личность погибшей устанавливается, на вид ей от 30 до 35 лет.

Подозреваемый в убийстве задержан. По информации SHOT, это 30-летний безработный Альберт А. из Казани. У него огромное количество судимостей, в том числе за убийство.

Подозреваемый в убийстве женщины, чьё тело нашли в авто Гоши Куценко. Фото © SHOT