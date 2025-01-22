«Раздвоение» Марса. Загадочные сигналы зонда Mars InSight Марсотрясения подсказали учёным ответ на вопрос, который мучает их десятилетиями: почему северное и южное полушария Красной планеты — друг другу полные противоположности. 21 января, 21:31 Сигналы зонда Mars InSight помогли раскрыть давнюю загадку разительного отличия между двумя полушариями Марса. Обложка © «Шедеврум»

Это марсианская «Арктика»: Великая Северная равнина, которая простирается примерно на 40% всей поверхности Красной планеты. В 2008 году работавший там зонд Phoenix («Феникс») «зачерпнул» своей роборукой грунт — и под ним открылось что-то белое. А когда этого белого через несколько дней заметно поуменьшилось, стало ясно, что это не отложения соли, а самый настоящий водяной лёд, который в условиях очень слабого марсианского давления сублимировал: сразу переходил в газообразное состояние.

Панорама Великой Северной равнины Марса, где в 2008 году работал зонд «Феникс». Фото © NASA

Найти воду в этой инопланетной мерзлоте было главной целью аппарата — и вообще, по большей части исследования Марса сконцентрированы вокруг одного эпохального вопроса: скрываются ли в грунте соседней планеты какие-либо следы жизни. А меж тем ещё один интересный вопрос сохраняется с 1970-х годов: когда аппараты «Викинг-1» и «Викинг-2» помогли составить карту рельефа марсианской поверхности.

Распределение высот на поверхности Марса. Фото © NASA

Тогда окончательно выяснилось, что марсианский север — гигантская впадина. От южной части планеты он местами по высоте отличается километров на восемь. Феномен назвали дихотомией Марса. Планетологи подчёркивают, что ничего подобного не наблюдают больше нигде, и пытаются выяснить причину загадочной разницы.

Есть две основные версии: что такая «двойственность» обусловлена происходящим (или когда-то произошедшим) внутри планеты и что это результат воздействия извне, то есть обрушения на марсианский юг какого-то очень крупного небесного тела. Стоит отметить, что южная кора планеты практически вдвое толще северной.

Недавно разобраться в этом попытались с помощью ещё одного зонда с точно такими же двумя круглыми солнечными панелями, как у «Феникса», — Mars InSight. К сожалению, у него эти батареи за четыре года работы так обсыпало привязчивой, электрически заряженной марсианской пылью, что он отключился раньше времени, то есть находясь ещё в прекрасном рабочем состоянии. Но это всё равно прекрасный результат миссии: тот же «Феникс» прослужил вообще лишь полгода — не выдержал марсианской зимы.

Зонд Mars InSight до того, как его батареи покрылись толстым слоем пыли. Фото © NASA

Так вот, Mars InSight — сейсмостанция: аппарат фиксировал марсотрясения, притом не только сам факт подземного толчка, но и то, как именно сквозь недра планеты проходят сейсмические волны. Это позволяет понять, что собой представляют эти недра в том или ином месте: как минимум, насколько плотное и раскалённое там вещество. Более твёрдая материя сотрясается сильнее, в ней волны распространяются дальше.

Учёные сравнили данные зонда о 24 марсотрясениях на севере и юге планеты и обнаружили, что южные протекают заметно «легче»: их волны сравнительно быстро затухают. По мнению исследователей, это означает, что магма там менее вязкая и сильнее нагрета — и это уже говорит о том, что внешние различия как-то связаны с внутренними.

Подозревают, что в марсианской мантии тоже происходит своя, совершенно удивительная, скрытая дихотомия — конвекция, то есть перемешивание вещества на севере и юге планеты, идёт несколько по-разному, а именно: на юге оно более интенсивно поднимается кверху, а с северной стороны, наоборот, преобладает движение вниз. Но почему именно так всё сложилось? Планетологи склоняются к тому, что ответ надо искать в «раннем детстве» Марса.

Есть предположение, что в самом начале на нём было движение литосферных плит, а Великая Северная равнина — результат того же самого процесса, из-за которого на Земле разрастается океаническое дно: магма снизу давит на плиты, заставляет их раздвигаться, выходит наружу, разливается вокруг и застывает, превращаясь в «новую кору». Это называется спредингом.

Авторы Адель Романенкова