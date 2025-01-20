Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

Нефть и Капитал

По итогам 2024 года Китай закупил у России 8,3 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ), что на 3% больше, чем годом ранее. Однако доходы России от этих поставок снизились на 4%, составив $5 млрд. Стоит отметить, что страна заняла третье место среди поставщиков СПГ в Китай, пишет oilcapital.ru. В целом, Китай увеличил импорт газа на 10%, закупив за год 131,7 млн тонн.

Ставропольский край

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов подписал приказ о ликвидации 20 городских прокуратур, включая прокуратуру Ставрополя. Решение связано с оптимизацией штатного расписания, пишет newstracker.ru. Всего расформировано 327 сотрудников, которые будут перераспределены по другим ведомствам.

Республика Удмуртия

Балезинский литейно-механический завод в Удмуртии оштрафован на 180 тыс. рублей из-за несчастного случая, который произошел с рабочим в декабре 2024 года. Мужчина получил травмы при выгрузке мульды с песком и упал в бункер с графитовым электробоем. Как сообщает udm-info.ru, причиной происшествия стали нарушения в охране труда.

Ростовская область

В Ростове-на-Дону женщину увезли на скорой помощи после крещенских купаний на источнике Сурб-Хач. Во время выхода из воды женщине стало плохо. Она резко начала терять сознание, пишет rostovgazeta.ru. Спасатели быстро подхватили женщину и оказали ей первую помощь. На местах омовений в городе весь день дежурили спасатели для обеспечения безопасности.

Республика Татарстан

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев сообщил, что город должен быть готов к атаке дронов в любой момент. На еженедельном совещании он подтвердил, что в Татарстане уже произошла очередная атака, пострадавших удалось избежать благодаря успешной ликвидации беспилотников, пишет inkazan.ru. Магдеев отметил, что город работает в режиме полной боевой готовности.

Волгоградская область

Пьяный волгоградец изрубил топором возлюбленную и ее сына. Пенсионер, будучи пьяным, приехал к дому бывшей возлюбленной, чтобы выяснить отношения. В ссоре он ударил женщину топором в предплечье. На крик женщины прибежал ее 37-летний сын. Он пытался защитить мать, но получил от пенсионера топором в лоб, пишет издание novostivolgograda.ru.

Нижегородская область

Дом с людьми рушится в Нижнем Новгороде. Часть фасада дома упала на автомобили в Нижнем Новгороде. Предварительно, речь идет о здании по адресу Семашко, 2. Местные жители сообщают, что дом якобы недавно ремонтировался, но, видимо, что-то пошло не так, и часть карниза возле крыши просто начала отваливаться, сообщает newsnn.ru.

Свердловская область

В Екатеринбурге строительный кран врезался стрелой в высотку, находящуюся рядом со стройплощадкой. Инцидент произошел 20 января в дневное время. На стену высотки на улице Большакова, 25 рухнула стрела строительного крана. Она вонзилась в стену на уровне 23-го этажа, сообщает tagilcity.ru.

Тюменская область

Тюменский пенсионер незаконно изготавливал боеприпасы и хранил взрывчатку. Как пишет nashgorod.ru, суд приговорил его к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. В материалах дела отмечается, что прошлой осенью 66-летний пенсионер изготовил 20 охотничьих патронов 20 калибра к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию, а также хранил у себя в кладовке взрывчатое вещество — бездымный порошок.

Омская область

Нарушителя общественного порядка задержали в аэропорту Омска. Как пишет gorod55.ru, 46-летний мужчина пытался пройти на борт самолета в состоянии сильного алкогольного опьянения. Инцидент произошел во время посадки на рейс до Москвы. Проведенное медицинское освидетельствование показало наличие 0,98 мг/л алкоголя в крови нарушителя. Ему был выписан протокол об административном нарушении.

Карелия

Автомобиль загорелся и протаранил дом в карельском городе Сегежа. Как пишет karelinform.ru, очевидцы записали кадры с места ДТП на видео. О пострадавших не сообщается.

Приморский край

Воздушное судное, летевшее из Японии в Китай, внезапно «очутилось» в Приморье, пишет vostokmedia.com. Помимо того, еще одно судно было замечено в воздушном пространстве Владивостока. О причинах появления иностранных самолетов в воздушном пространстве России пока из официальных источников не сообщается.

Башкирия

Обманутому жителю Уфы пришлось пешком добраться из Сочи в сторону Башкирии. Как сообщает mkset.ru, вахтовик столкнулся с недобросовестным работодателем. Он трудился с осени прошлого года, однако денег ему не платили. Уфимец дошел до Краснодара, где встретил земляка. Добраться до Башкирии на попутке ему помогли неравнодушные люди.

Краснодарский край

Рядом со стройкой ЖК в Сочи сошел оползень и рухнула подпорная стена дома. Как передает KubanPress, земля посыпалась в образовавшийся котлован вместе с легковым автомобилем, забором и частью дороги. В оползневой зоне оказался частный жилой дом, шестеро жителей которого пока находятся в ПВР.

Хабаровский край

В Хабаровском крае хакеры часто атакуют смартфоны жителей. По информации transsibinfo.com, число пользователей Android, подвергшихся атакам, выросло на 12%. Дмитрий Галов из Kaspersky GReAT сообщил, что злоумышленники активно использовали вредоносные приложения, распространявшиеся через мессенджеры и другие сервисы в виде изображений и трекеров доставки.

Новосибирск

В Новосибирске разыскивают живодеров, выбросивших кота породы сфинкс на мороз, сообщил atas.info. Женщина во дворе одного из ЖК обнаружила пластиковый рюкзак для переноски животных с котом. Женщина отметила, что рюкзак был закрыт на замок, что не оставляло животному никакого шанса выбраться и найти теплое место. Кота отогрели, накормили и нашли нового хозяина. Теперь сибирячка требует привлечь к ответственности тех, кто выбросил на холод беспомощное животное.

Челябинская область

В Челябинске трамвай влетел в толпу пешеходов, пишет kursdela.biz. На перекрестке проспекта Победы и улицы Молдавской произошло жуткое ДТП: трамвай на полной скорости врезался в людей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

ХМАО

Жители Нижневартовска устроили на месте ДТП разборки с полицией, пишет muksun.fm. На месте ДТП в Нижневартовске произошла стычка между пассажирами, которые находились в машине виновника ДТП, и сотрудниками ДПС. Они агрессивно вели себя и кидались на всех, включая полицейских. Особо старалась женщина, всех снимала на телефон, кричала и угрожала, и даже вызвала аварийного комиссара Инспекторам пришлось задержать всех.

Приморский край

Во Владивостоке проводят рейды на льду акватории, пишет zr.media. Лёд на заливах тонкий, а выезд на него строго запрещён. Рыбакам-пешеходам напомнили о правилах, а вот любителям комфорта, выехавшим на автомобилях, выписали штрафы. Размеры внушительные — от 1,5 до 50 тысяч рублей.

Красноярский край

В Красноярском крае компания мужчин в костюмах Человека-паука устроила потасовку, пишет prmira.ru. «Супергерои» сперва толкали другого мужчину, а затем начинали разбираться между собой, при этом громко смеялись, кричали и употребляли алкоголь. Вероятно, все происходило в шутку, так как потом мужчине помогли встать, а он начал снимать происходящее на телефон.

Белгородская область

В Белгороде создадут туристический маршрут по местам поднятия Знамён Победы, пишет bel.ru. Всего в областном центре установят четыре Знамени Победы. Позже там появится туристический маршрут. Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, сейчас не совсем правильное время для того, чтобы увеличивать туристическую привлекательность региона, но на будущее это нужно сделать.



Пермский край