Best Company Award: стали известны лучшие работодатели для молодёжи Определены лучшие работодатели России по результатам опроса студентов и молодых специалистов. Исследование провели аналитики Best Company Award. Рейтинг составлен по данным опроса учащихся из 40 вузов России, а также выпускников 2024 года. 21 января, 06:30 Стали известны лучшие работодатели России. Обложка © Пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

Респонденты оценили более 200 компаний, которые активно развивают бренд работодателя и используют продвинутые программы для привлечения талантливых молодых специалистов.

Авторы исследования отметили, что предпочтения студентов в выборе профессии изменились. Впервые за четыре года менеджмент обогнал IT-сферу и занял первое место по популярности. Финансовая сфера, ранее входившая в топ-3, стала менее привлекательной, упав на три позиции.

В топ-5 лучших компаний для начала карьеры по направлению «Бизнес» вошли Сбер, «Яндекс», Т-Банк и ВТБ. В фармацевтической сфере лидируют компании BIOCAD, «Герофарм» и «Р-Фарм».

Самым популярным местом работы в промышленности стала компания «Газпром нефть». По итогам 2024 года количество молодёжи в штате нефтяной компании достигло более 30 тысяч человек (каждый третий в компании). Около 6% сотрудников — это недавние выпускники вузов и колледжей. Помимо технологов, инженеров и геологов на предприятия приходит всё больше программистов и дата-сайентистов.

Среди привлекательных факторов для начала карьеры отмечены конкурентный уровень зарплаты, баланс работы и личной жизни, уважительное отношение к сотрудникам, стабильность, возможность гибкого графика и перспективы профессионального роста.

Авторы Валерия Мишина