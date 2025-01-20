МВД: Число преступлений в России в 2024 году снизилось на 1,8 %

В 2024 году количество зарегистрированных преступлений в России уменьшилось на 1,8 %. Такую статистику приводит МВД.

Так, число противоправных деяний против личности сократилось на 7,7 %, в том числе убийств и покушений на убийство – на 9,8 %, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 8,1 %. В январе-декабре минувшего года отмечалось снижение количества зарегистрированных разбоев на 16,3 %, грабежей – на 20,7 %, краж – на 14,3 %, включая квартирные – на 28,7 %, краж автомобилей – на 19,5 % и их угонов – на 13 %.

Снизилось число преступлений, совершённых подростками (-3,4%), гражданами в состоянии алкогольного (-20%) и наркотического опьянения (-7,2 %), ранее судимыми россиянами (-17 %) и иностранными гражданами (-0,9%).

Выявлено и пресечено на 51,4% больше преступлений, связанных с пересылкой наркотиков, на 37,5% – связанных с их контрабандой, на 11,1% – с их производством и на 7% – со сбытом. Изъято более 28 тонн наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также сильнодействующих веществ.