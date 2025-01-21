В новогодние каникулы россияне выбирали активный отдых На новогодних праздниках жители России стали больше путешествовать по стране. Все популярные направления для внутреннего туризма показали значительный рост. Лидерами по привлечению отдыхающих стали горнолыжные курорты. 21 января, 14:00 Россияне стали чаще выбирать активный отдых. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Master1305

С 30 декабря прошлого года по 17 января 2025 года заметно увеличился интерес к активному отдыху и в первую очередь к катанию на горных лыжах. Абсолютным лидером роста стал Сочи, где поток туристов удвоился по сравнению с аналогичным периодом 2023–2024 годов. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования корпорации «Туризм.РФ» и «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов.

Другие направления, привлекательные для горнолыжников, тоже показали уверенный рост. На Северном Кавказе особой популярностью пользовались трассы Карачаево-Черкесии и курорты Архыза (+32% к прошлому году). Значительный рост турпотока по сравнению с прошлыми новогодними каникулами продемонстрировали трассы Шерегеша в Кемеровской области (+28%) и курорта Манжерок в Республике Алтай (+21%).

Горнолыжные курорты Юга и Кавказа предпочитают посещать жители Центральной России (21% от общего числа визитёров), Северо-Запада (7%) и Поволжья. Структура приезжих, посетивших Шерегеш и Манжерок, в силу географического расположения этих курортов выглядит иначе: помимо жителей Москвы и области, на которых приходится чуть более четверти от общего количества туристов, эти направления популярны у путешественников из Кемеровской области (24%), а также Новосибирска (5%) и Свердловской области (4%).

Другие виды отдыха тоже популярны. Так, по сравнению с прошлым годом увеличилось число туристов, встречающих Новый год в санаториях. Лидером этого направления является Ставропольский край. Отдыхающие выбирали Пятигорск, куда поток туристов увеличился на 13% к прошлогодним показателям, и Кисловодск (+11%). Чаще всего сюда приезжают жители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Также выросло количество посетителей здравниц из Воронежа (+50% к прошлому году), Читы (+25%) и Саратова (+9%).

Стало больше и любителей энотуризма. В топе популярных мест остаётся Краснодарский край и его винодельческие предприятия: «Мысхако» (+21%), «Шато де Талю» (+16%) и «Лефкадия» (+12%). Совместить отдых с дегустациями вин предпочли жители Волгограда (25%), Ставрополья и Саратова (по 20%).

Однако безоговорочными лидерами рейтинга городов для новогодних каникул традиционно остаются Москва и Санкт-Петербург. Турпоток в обе столицы увеличился на 28% и 22% соответственно.

В целом в 2024 году инвестиции в туризм в России выросли почти в полтора раза. В настоящее время только по программе льготного кредитования в России реализуются 239 проектов с общим объёмом инвестиций 1,2 трлн рублей. В частности, рост спроса на зимний спорт привёл к интенсивному расширению гостевой инфраструктуры на горнолыжных курортах.

Авторы Валерия Мишина