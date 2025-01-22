Бензин подешевел на бирже. Что теперь будет с ценами на АЗС На бирже стали снижаться цены на бензин. На этой неделе процесс ускорился. Когда и как снижение оптовых цен отразится на стоимости бензина на заправках? 21 января, 21:15 Эксперты рассказали, сколько будет стоить бензин на АЗС. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Почему подешевел бензин на бирже

Биржевое падение цен может быть обусловлено несколькими факторами. Во-первых, это может быть результатом договорённостей между правительством и нефтяными компаниями о стабилизации рынка. Во-вторых, играет роль сезонное снижение спроса в зимний период. В-третьих, на биржевые цены влияет окончание ремонтов на некоторых НПЗ и, соответственно, увеличение предложения топлива. Так охарактеризовал обстановку на рынке финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Влияние на цены на бензин оказывают стоимость нефти, валютный курс и внутренние акцизы. После вступления Дональда Трампа в должность президента США цена на нефть показала устойчивость, несмотря на внутренние объёмы добычи и переработки нефти, а также стратегические запасы в стране. Падение цен на бензин на бирже также связано со временным снижением стоимости нефти марки Brent, которая с 15 января продолжает показывать нисходящий тренд. Такое мнение высказал специалист департамента стратегических исследований компании ТР Николай Вавилов.

— Бензин дешевеет на оптовом рынке из-за решения правительства сохранить временный запрет бензина на экспорт, за исключением стран ЕАЭС. Очередное ограничение на вывоз ценных ресурсов способствует насыщению внутреннего рынка, а также сохраняет рынок от чрезмерных колебаний на фоне новостей о повреждениях на нефтебазах, — рассказал главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

Когда и как изменится стоимость бензина на АЗС

Текущее снижение биржевых цен на бензин вряд ли приведёт к значительному снижению розничных цен на АЗС. Такой прогноз сделал Владислав Антонов.

— Что касается розничного рынка, то здесь ситуация иная. На заправках цены не снижаются и даже повышаются. На московских АЗС за прошедшую неделю АИ-92 и АИ-95 подорожали на восемь и более копеек соответственно. Это отражает общую тенденцию: розничные цены либо стагнируют, либо растут, но практически никогда не следуют за биржевым снижением, — отметил Владислав Антонов.

Бензин дешевеет на бирже. Фото © ТАСС / Сергей Булкин

Он считает, что в 2025 году давление на розничные цены будет только усиливаться. Повышение акцизов, растущие затраты на ремонт НПЗ из-за санкций и проблем с импортным оборудованием, общая инфляционная динамика — все эти факторы указывают на вероятный рост цен выше 10% за год.

— Даже несмотря на действующие механизмы государственного регулирования, включая периодические запреты на экспорт топлива, розничные цены продолжат расти. Текущее биржевое снижение, скорее всего, окажется временным явлением и не приведёт к снижению цен на АЗС. Более того: учитывая необходимость ремонтов НПЗ и общую экономическую ситуацию, во втором полугодии 2025 года можно ожидать более заметного роста розничных цен на топливо, — добавил Владислав Антонов.

В России цены на бензин поддерживаются экспортными ограничениями, направленными на стабилизацию внутреннего рынка, и сезонным снижением спроса в зимний период. В ближайшее время значительных колебаний цен на розничном рынке не ожидается. Средняя цена на литр АИ-92 может немного повыситься до 56,5–58 рубля, а АИ-95 может достичь уровня в 64 рубля за литр. Однако этот сценарий маловероятен. Такой прогноз сделал Николай Вавилов.

— Между установлением цен на оптовой бирже и изменением цен на АЗС всегда наблюдается временной интервал. Он нужен для оценки участниками рынка устойчивости того или иного тренда. Так как этот процесс, очевидно, часть мер по снижению влияния проинфляционных факторов, скорее всего, вскоре и обычные автомобилисты ощутят тренд на себе. По моему прогнозу, снижение цен на бензин и дизель в рознице составит 1–2% и продержится минимум до конца февраля. Далее стоимость автотоплива будет определяться иными факторами: начнётся посевная, — рассказал руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Авторы Нина Важдаева