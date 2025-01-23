Россия и Индия будут развивать студенческий обмен Студенты российских корпоративных магистратур смогут участвовать в краткосрочных программах обмена с учащимися одного из ведущих вузов Индии. 23 января, 08:46 Будет развиваться студенческий обмен между Россией и Индией. Обложка © Пресс-служба «Газпром нефти»

Будущие специалисты получат возможность изучать передовые технологии на основе лучших инженерных практик. В перспективе для российских и индийских студентов может быть создана совместная программа обучения с двойным дипломом. Это результат соглашения о сотрудничестве в сфере науки и образования, которое подписали «Газпром нефть» и Индийский технологический институт.

Также корпоративный университет нефтяной компании и индийский вуз займутся повышением квалификации преподавателей и инженеров двух стран. Для них организуют программы академического обмена и стажировок.

Индийский институт стал 46-м участником системы, которая объединяет компанию и ведущие университеты из России и других стран с целью развития совместных образовательных и исследовательских программ. Сотрудничество российской нефтяной компании с ведущим вузом Азиатско-Тихоокеанского региона расширяет возможности для научной и технологической кооперации России и Индии в области нефтепереработки, нефтехимии, биотехнологий и IT-проектов.







Александра Саитова, руководитель направления развития инновационной экосистемы нефтяной компании в области нефтепереработки и нефтехимии: «Укрепление связи с наукой и подготовка нового поколения специалистов для создания передовых разработок — это перспективное направление развития нашей компании. В рамках инновационной экосистемы для развития нефтепереработки ведутся как фундаментальные исследования, так и прикладные проекты в области органического синтеза, математического моделирования и создания новых материалов. Международная кооперация ресурсов и лучших умов будет способствовать дальнейшему прогрессу в этих особо значимых направлениях».

Авторы Валерия Мишина