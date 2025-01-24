«Мам, мамаги» или «вымералка»: 10 умилительных историй семей, где дети создали свой язык 

В каждой семье есть слова, которые однажды случайно придумал ребёнок, а потом они настолько плотно вошли в обиход, что стали своего рода семейными шедеврами. Это не просто забавные случаи, а настоящая магия детской речи, которая иногда оказывается выразительнее взрослых языковых норм. Блогерша madamsofi затронула эту тему в своём видео, поделившись, что в их семье чупа-чупсы давно стали «титипюсями». А в комментариях мамочки и папочки массово вспомнили свои «семейные диалекты».

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«Снеговники» и «колесо подозрения»

Пользовательница demenewwa поделилась, что в их семье детское творчество вышло на новый уровень, — у них лепят не снеговиков, а… «снеговников», и это стало традицией. Надеемся, ничего кроме снега в процессе не используют! А пользовательницв big_teysti_sochi добавила к этому свой перл: «колесо подозрения» — разве не идеальное название для любого подозрительного поведения?

«Мамаги» и «сукафрукты»: смешно и гениально

Забавные детские слова и их истории. Фото © «Шедеврум»

В семье zifadecor маленький сын однажды, нуждаясь в помощи, придумал простую, но такую выразительную систему. Когда нужно попросить помощи у папы, то это «пап, помоги», а если у мамы, то «мам, мамаги». Это слово, по признанию, прочно обосновалось в семейном лексиконе. А вот botik.77 поделилась термином, который должен войти в лексикон всех, кто не любит компоты: «сукафрукты». Дочке, которая выдумала это слово, уже 24 года, но это название до сих пор используется всей семьей — звучит-то ведь куда интереснее!

«Вымералка» и Нух-Нах: детская логика — лучшее творчество

Минералка в доме kristina_ewo4ka теперь зовётся «вымералка» благодаря словотворческому гению её племянницы. А дочь b.arishka1201 по-своему интерпретировала сказку «Три поросёнка»: теперь поросёнка, который живёт в домике из соломы, зовут никак иначе, кроме как «Нух-Нах». Это уже какая-то не совсем детская сказка…

«Розкишаться» и «откоридорить»

Как детские слова становятся семейной классикой. Фото © «Шедеврум»

Слова, которые дети придумывают, часто не только милые, но и функциональные. alena_lem рассказала о слове «розкишаться» (от «роскошь»), придуманном её дочерью. Оно стало обозначать уютный семейный вечер с вкусностями и мультиками. А пользовательница tina.timof описала, как в их семье теперь всё «откоридоривают», то есть относят что-то в коридор. Простота и практичность!

Память, которая с нами навсегда

Самые смешные слова, придуманные детьми. Фото © «Шедеврум»