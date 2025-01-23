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Регион
23 января, 08:45

Хиромант рассказал, можно ли изменить судьбу с помощью пластики линий на ладонях

Психолог Камышина: Коррекционная хиромантия работает как кодировка от алкоголя

В пластической хирургии появился новый тренд — коррекционная хиромантия. Он зародился в Японии и в последнее время начал набирать популярность в России. Пациенту за 200 тысяч рублей предлагают удлинить линию жизни, а также добавить линии брака и здоровья. Реально ли помогает такая процедура изменить судьбу в лучшую сторону, рассказала «Вечерней Москве» психолог-консультант Елена Камышина.

По мнению эксперта, коррекционная хиромантия то же самое, что кодировка от алкоголя. Результат зависит от внутренних установок человека и веры в лучшее будущее.

«Тут как с кодированием от алкоголизма. Если «закодировать» правильно, убедив человека, что алкоголь для него теперь смертелен, то пить он перестанет. А если неправильно или человек в принципе во всё это не верит, то не изменится ничего», — поделилась своим мнением психолог.

На руке написано: Что о судьбе говорит линия сердца и кому суждено остаться в одиночестве
На руке написано: Что о судьбе говорит линия сердца и кому суждено остаться в одиночестве

Она уверена, что продолжительность жизни зависит не только от образа жизни и генетики, но и от установок. Если человек говорит себе: «Я буду жить до 100 лет», то он будет подсознательно выстраивать свой жизненный путь именно под этот рубеж, подытожила Камышина. А хиромант Юрий Абарин разрушил мечты переписать судьбу таким способом.

«Многие думают, что если меняются линии на ладонях, то и судьба меняется. Это чушь. Появление линий на ладонях, их деформация или исчезновение — все это логически и легко объяснимо. На судьбу эти изменения никакого влияния не оказывают. Это психология, физиология, медицина, а вовсе не хиромантия», – говорит Абарин.

Ранее Life.ru рассказывал о значении формы ладони. Например, маленькие руки говорят о том, что человек авантюрист и не боится рисковать. Обладатели больших ладоней — истинные перфекционисты. Они уделяют огромное внимание деталям и чрезмерно критичны к себе. В свою очередь длинные фаланги пальцев указывают на эмоциональность и творческий подход, в то время как короткие свидетельствуют о практичности и конкретике.

Обложка ©

freepik/teksomolika

Алёна Зиновьева
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