Эксперты ЭИСИ: Россия не ждёт от Трампа кардинальных перемен в политике США

Модератор круглого стола, политолог, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов уверен, что говорить о реальных изменениях в отношениях между Россией и США после инаугурации Трампа – преждевременно. Россия ничего не ждёт от новой американской администрации и по-прежнему руководствуется своими интересами, главный из которых – поступательное развитие страны.

«Когда Дональд Трамп был избран впервые, эксперты ожидали позитивных изменений в политике США, однако сейчас такой энтузиазм не наблюдается. В этот раз Россия от Трампа ничего не ждёт. Были заявления нашего политического руководства о том, что России, в принципе, всё равно, с кем взаимодействовать — с тем, кто победит на выборах. И сейчас, насколько нам известно, мы готовы к переговорам», – отметил Александр Асафов.

В отношении политики Дональда Трампа главным двигателем России должен быть прагматизм, считает политолог, профессор НИУ «ВШЭ» Марат Баширов:

«На самом деле, "Трамп редьки не слаще", вернее, "не слаще" Байдена. Мы это должны прекрасно понимать. Трамп — это человек, который будет перестраивать и внутреннюю, и внешнюю политику, <…> относиться к нему необходимо крайне прагматично».

По мнению доктора политических наук, декана факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Павла Селезнева, Байден оставил Трампу «тяжелое наследство» в виде санкций, но Трамп – бизнесмен, поэтому в части их возможной отмены будет исходить из позиции выгоды для США.

В первый срок Трамп придерживался не пророссийской или прозападной, а прежде всего проамериканской политики, отметил политолог, член Экспертного клуба «Дигория», соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества Алексей Малинин. По его словам, заявления американского президента в адрес России – о незамедлительном прекращении боевых действий – определенно являются давлением.

«Трамп напрасно пытается применять модели запугивания, потому что последние три года показали: какие бы санкции ни вводились – российская экономика демонстрирует устойчивость, а российские геополитические позиции также показывают стабильность, что взаимосвязано. Надеюсь, что через какое-то время Дональд Трамп поймёт: переговорный процесс должен строиться не на давлении, ультиматумах и угрозах США, а на попытках выработать компромисс, который учтёт интересы России», – сказал Алексей Малинин.

Политическая система США пребывает в организационном и управленческом коллапсе: решения предыдущего президента США могут быть отменены или не исполнены следующим. Такое мнение выразил директор Института стратегических исследований РУДН Дмитрий Егорченков.

«Отменив множество указов, Трамп принимал решения, которые кажутся важными, но не всегда имеют практическое значение. <…> Кроме того, раскол американского общества по-прежнему существует, и представители госаппарата могут работать в режиме итальянской забастовки, опасаясь отмены своих решений. Это создаёт дополнительные сложности для Трампа, который теперь сам оказался на "качелях власти". Ранее он критиковал Байдена за подобные действия, но теперь ему предстоит столкнуться с теми же проблемами», – заявил Дмитрий Егорченков.

Трамп понимает, что большую часть обещаний избирателям он не выполнит, продолжил дискуссию президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«Несмотря на такое понимание, Трамп твёрдо намерен выполнить все свои обещания. Однако необходимо учитывать, что Трамп – это не только про серьёзное переустройство Соединенных Штатов, но и, самое важное, это про серьёзное переустройство мира в целом. По крайней мере, попытка этого переустройства», – рассказал Евгений Минченко.

Новый президент США, скорее, является оппонентом России, нежели другом, и может сконцентрировать усилия на том, чтобы не допустить продвижения идеи многополярного мира. В этом уверен политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Борис Межуев. По его словам, «трампизм» рано или поздно войдёт в полное противоречие как с идеей БРИКС, так и с идеей многополярного мира.

«Трамп — наш оппонент, человек, который ничего особенно позитивного не сделал в свой первый срок. Это серьёзный, мощный, умный политик, поэтому и к нему, и к его заявлениям необходимо относиться соответственно. Как мы относились в своё время к Бисмарку и ко многим имперским политикам, которые не являлись друзьями России – в том смысле, как мы обычно употребляем слово "друг"», – уверен Борис Межуев.

В финале дискуссии модератор круглого стола Александр Асафов отметил, что Трамп приложит усилия, чтобы урегулировать конфликт Россия-Украина на выгодных для США условиях, но наша страна прежде всего будет отстаивать национальные интересы. Ведь речь идет о выполнении наших целей и обсуждении нового контура долгосрочного мира с учётом всех геополитических обстоятельств коллективной безопасности.