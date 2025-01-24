С 1 февраля начнётся оживление на рынке новостроек. Что будет с ценами на первичное жильё В феврале ожидается рост спроса на новостройки. При этом на рынке сложилась нетипичная атмосфера. Что будет с ценами на первичное жильё? 23 января, 21:20 Начался рост спроса на новостройки. Обложка © ТАСС / Олег Спиридонов

Какая ситуация складывается на рынке первичной недвижимости в 2025 году

Конец 2024 года для большинства девелоперских компаний закончился на позитивной ноте — уровень заключённых договоров долевого участия (ДДУ) с физическими лицами и без учёта уступок держался на уровне 5000 штук. Это сопоставимо с продажами в первом полугодии 2023 года, то есть до периода активного роста спроса на фоне повышения ключевой ставки и валютных колебаний. Об этом сообщила руководитель управления маркетинговых исследований и аналитики компании «Главстрой» Елизавета Родина.

По её словам, после новогодних каникул ситуация на рынке существенно не изменилась. Тем не менее появились новшества — это введение ипотечного стандарта, который запрещает наценку на стоимость квартиры при субсидировании ставки.

Год начался с неопределённости. Нет чёткого понимания, что будет с вводом жилья и спросом на него, условиями по ипотеке, будут ли введены меры поддержки для застройщиков. В настоящее время ключевая ставка ЦБ составляет 21%, а ипотечные ставки достигли 30%. Тем не менее есть надежда на реализацию обещанных мер поддержки. Так охарактеризовал обстановку на рынке CEO IT-компании «Философт» Иван Власов.

— В принципе у многих девелоперов принята динамическая система ценообразования, а также привязанность к пополнению эскроу-счетов. К сезонности сейчас мало кто привязывается. Так, ранее январь считался месяцем затишья, но в этом году мы видим повышенный интерес со стороны клиентов. В середине января количество обращений сравнялось с объёмом интересующихся клиентов в декабре, — рассказал руководитель департамента продаж девелоперской компании UNIQ Development Валерий Ручий.

После новогодних праздников ситуация на рынке оказалась лучше ожиданий. Обычно клиенты начинают проявлять интерес к недвижимости с середины января, но в этом году запросы и визиты начались сразу же после новогодних каникул. Об этом рассказал генеральный директор «Главстрой-недвижимости» Алексей Гусев.

— После новогодних праздников на рынке МКД и новых ИЖС началось незначительное оживление. Связано это с общими геополитическими тенденциями, ожиданиями населения о возможной стабилизации ситуации со ставкой ЦБ и снижения уровня инфляции. При этом сохраняются тенденции удорожания материалов и стоимости подрядных работ, так как инфляция пока имеет место быть. Цены на материалы скорректируются на 5–10%, что приведёт к индексации цен на ИЖС на 3–5%. Ведь материалы составляют до 50% сметы, — рассказал руководитель строительной компании HalleHouse Вячеслав Котлов.

Что будет с ценами на новостройки с 1 февраля

В динамике цен по прошлому году заметно, что наибольший рост цен наблюдался в первой половине года, а после отмены льготной ипотеки рост сильно замедлился вслед за падением продаж. В такой ситуации без государственных стимулов, особенно в регионах, спрос на бюджетное жильё останется слабым и цены сильно не изменятся. Что касается элитного сегмента новостроек, то тут рынок не очень сильно зависит от льготной ипотеки. В Москве средневзвешенная цена квадратного метра составила 2,18 млн рублей (+1,8% за декабрь, +16% за год). В этом сегменте при сохранении спроса цены могут продолжать тенденцию к росту в начале года. Такое мнение высказал аналитик компании «Цифра брокер» Иван Ефанов.

Ожидается, что рост цен как минимум на уровне инфляции продолжится. Однако 14 февраля состоится заседание Центробанка по ключевой ставке. Решение регулятора может повлиять на рынок. Такой прогноз сделала генеральный директор VSN Group Яна Глазунова.

— Анализ объёмов продаж во втором полугодии 2024 года в сравнении с первым полугодием свидетельствует о постепенной стабилизации спроса на новостройки. Предполагаю, что в 2025 году катастрофического падения спроса не произойдёт. Но в случае отсутствия какой-либо финансовой или другой поддержки, а также изменения правил приобретения первичного жилья рынок может замереть на 6–9 месяцев, — отметил Иван Власов.

Алексей Гусев пояснил, что девелоперы предлагают реальные скидки в диапазоне 10–15%, выводят новые корпуса или целые проекты, в которых условия по покупке могут быть ещё более привлекательными. Такая тенденция, по его мнению, скорее всего, сохранится в течение нескольких месяцев — возможно, до полугода. Однако маловероятно, что цены будут снижаться ниже нынешнего уровня.

— Сейчас на первичный рынок продолжают оказывать влияние такие факторы, как ключевая ставка, инфляция и удорожание проектного финансирования. Снижения цен на новостройки в ближайшей перспективе мы не прогнозируем. При этом недвижимость продолжает пользоваться спросом у покупателей — за последний год кратно выросло количество сделок с использованием беспроцентных рассрочек. Помимо того, недвижимость остаётся выгодным и безопасным инструментом для сохранения и приумножения капитала, — рассказал управляющий партнёр компании «Прайм лайф» Денис Коноваленко.

Авторы Нина Важдаева