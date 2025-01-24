Песков: Россия пока не собирается выходить из Парижского соглашения по климату

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что наша страна по-прежнему является участником Парижского соглашения по климату и не принимала решений о выходе из него. Заявление прозвучало в беседе с журналистами в пятницу, в ответ на вопрос о потенциальном выходе России из соглашения в свете действий некоторых стран, включая США.

«В Российской Федерации пока не было принято никаких решений по этому поводу. Поэтому обсуждать это сейчас не имеет смысла», — отрезал представитель Кремля.