Песков: Россия пока не собирается выходить из Парижского соглашения по климату
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что наша страна по-прежнему является участником Парижского соглашения по климату и не принимала решений о выходе из него. Заявление прозвучало в беседе с журналистами в пятницу, в ответ на вопрос о потенциальном выходе России из соглашения в свете действий некоторых стран, включая США.
«В Российской Федерации пока не было принято никаких решений по этому поводу. Поэтому обсуждать это сейчас не имеет смысла», — отрезал представитель Кремля.
Парижское соглашение — это международный договор, принятый в рамках Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP21), которая прошла в Париже в декабре 2015 года. Основная цель соглашения — ограничить глобальное потепление до уровня значительно ниже 2 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем, а также стремиться к ограничению повышения температуры до 1,5 градусов Цельсия.