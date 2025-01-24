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24 января, 10:38

В Китае приговорили к смертной казни напавшего на школьный автобус с японцами

Житель Китая был приговорён к смертной казни за атаку на школьный автобус с японскими пассажирами. 52-летний Чжоу Цзяшэн ранил ножом женщину с ребёнком и убил водителя автобуса. Этот инцидент произошёл в июне прошлого года в окрестностях Шанхая.

Согласно данным суда, у Чжоу были финансовые трудности, и он не хотел продолжать жить, как сообщает Associated Press, ссылаясь на генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсимасу Хаяси. Это нападение стало одним из двух случаев с применением холодного оружия против японских детей в Китае в прошлом году, что вызвало обеспокоенность по поводу усиливающихся антияпонских настроений в стране. Токио обратился к Пекину с просьбой о защите своих граждан.

Хаяси отметил, что в судебном решении не упоминается Япония, однако Токио отнесся к этому приговору с серьезностью. На заседании суда присутствовали представители японского консульства в Шанхае.

Атака произошла на автобусной остановке возле японской школы в Сучжоу. Водитель автобуса Ху Юпин, которая пыталась остановить нападающего, скончалась от ножевых ранений через несколько дней. Мать и ребенок, пострадавшие в результате инцидента, получили лёгкие травмы.

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Shutterstock / FOTODOM / Gleb Usovich

Марина Фещенко
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