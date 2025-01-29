ВСУ попытались атаковать нефтезавод в нижегородском Кстово, начался пожар
Жители Нижегородской области сообщили о пожаре на территории промышленной зоны в городе Кстово. По предварительным данным, инцидент связан с попыткой атаки беспилотников ВСУ на местный нефтезавод.
Очевидцы рассказали SHOT, что незадолго до возгорания в небе был слышен звук пролёта беспилотного летательного аппарата, после чего произошло несколько взрывов. На данный момент официальной информации о происшествии и его причинах не поступало.
Пожар в промзоне города Кстово после атаки БПЛА. Видео © Telegram / SHOT
Ранее Life.ru сообщал о попытке атаки беспилотника по ядерному объекту в Смоленской области. Она была пресечена силами противовоздушной обороны. Обошлось без разрушений.
Kandinsky / Life.ru