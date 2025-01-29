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Регион
28 января, 22:57

ВСУ попытались атаковать нефтезавод в нижегородском Кстово, начался пожар

Жители Нижегородской области сообщили о пожаре на территории промышленной зоны в городе Кстово. По предварительным данным, инцидент связан с попыткой атаки беспилотников ВСУ на местный нефтезавод.

Очевидцы рассказали SHOT, что незадолго до возгорания в небе был слышен звук пролёта беспилотного летательного аппарата, после чего произошло несколько взрывов. На данный момент официальной информации о происшествии и его причинах не поступало.

Пожар в промзоне города Кстово после атаки БПЛА. Видео © Telegram / SHOT

Над Тверской областью сбили шесть беспилотников
Над Тверской областью сбили шесть беспилотников

Ранее Life.ru сообщал о попытке атаки беспилотника по ядерному объекту в Смоленской области. Она была пресечена силами противовоздушной обороны. Обошлось без разрушений.

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Kandinsky / Life.ru

Артём Гапоненко
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