ВСУ попытались атаковать нефтезавод в нижегородском Кстово, начался пожар

Жители Нижегородской области сообщили о пожаре на территории промышленной зоны в городе Кстово. По предварительным данным, инцидент связан с попыткой атаки беспилотников ВСУ на местный нефтезавод.

Очевидцы рассказали SHOT, что незадолго до возгорания в небе был слышен звук пролёта беспилотного летательного аппарата, после чего произошло несколько взрывов. На данный момент официальной информации о происшествии и его причинах не поступало.

Пожар в промзоне города Кстово после атаки БПЛА. Видео © Telegram / SHOT