Российские студенты определили топ-10 работодателей

В первую десятку самых привлекательных работодателей вошли «Яндекс», «Т-банк» и «Газпром нефть». Впервые в топ-10 также попали сразу две корпорации из Азии: Huawei и Samsung.

Результаты ежегодного исследования лучших компаний для карьеры молодых специалистов опубликовало агентство FutureToday. Для этого аналитики опросили 24 тысячи студентов из 64 ведущих вузов страны. С каждого факультета ответило около 15% учащихся выпускного и предвыпускного курсов специалитета, бакалавриата и магистратуры.

Как отметили в пресс-службе нефтяной компании, количество молодых специалистов в её штате превысило 30 тыс. человек (каждый третий специалист), а около 6% сотрудников — это недавние выпускники вузов и колледжей. Во многом этому способствует развитие предприятий в регионах, что обеспечивает стабильный спрос на технологов, инженеров и геологов, а также программистов и дата-сайентистов.