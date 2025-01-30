В подмосковной Верее прокачали мобильный интернет Мобильный оператор модернизировал сеть в подмосковной Верее, площадь которой не превышает пяти квадратных километров. Теперь жители этого города с 650-летней историей и приезжающие в него туристы могут пользоваться мобильным интернетом на средней скорости 50 Мбит/с. 30 января, 06:00 В Верее стал быстрее мобильный интернет. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Технические специалисты МегаФона модернизировали базовые станции и расширили покрытие сети не только в жилых районах, но и в популярных туристических и паломнических локациях. Этого удалось достичь за счёт использования широкого частотного спектра 4G: низкие диапазоны (LTE-800) позволяют сигналу распространяться по большей территории города и проникать в строения с плотными стенами, а высокие (LTE-1800 и LTE-2600) — дают возможность комфортно пользоваться мобильным интернетом даже при большом скоплении людей.

Помимо этого новые базовые станции поддерживают технологию MIMO 2x2, дающую возможность одновременно принимать и передавать несколько потоков данных, что улучшает качество сигнала и увеличивает скорость мобильного интернета.

— Верея — это не только самый маленький, но и исторически и культурно значимый город Подмосковья. Это подтверждается и ростом потребления трафика — в 2024 году пользователи в Верее использовали на 15% больше гигабайт, причём пик пришёлся на апрель — в дни празднования Пасхи. Теперь наш высокоскоростной мобильный интернет позволит туристам и местным жителям делиться своими впечатлениями от этого живописного городка в соцсетях и оставаться на связи во время путешествий и паломничеств, — рассказал директор мобильного оператора по Москве и Московской области Виктор Югай.

Продолжается модернизация и строительство новых базовых станций по всему Подмосковью, включая отдалённые населённые пункты. В прошлом году более 700 тысяч жителей региона за пределами Центральной кольцевой автодороги получили доступ к более высоким скоростям — в частности, мобильный интернет прокачали в Орехово-Зуеве, Наро-Фоминске, Серпухове, Можайске.

Авторы Валерия Мишина