Афиша февраля: Куда сходить в самый романтичный месяц в году Февраль – это месяц, когда воздух наполняется атмосферой любви и романтики, и с каждым его днем все больше и больше хочется наслаждаться совместными моментами с близкими. 29 января, 12:15 Kandinsky 3.1 / Life.ru

Если вы задаетесь вопросом, куда отправиться, чтобы сделать этот месяц поистине незабываемым, то наша подборка поможет вам выбрать идеальные варианты: театры, концерты и балет. Life.ru рассказывает о лучших событиях февраля, которые подарят вам незабываемые эмоции.

«Влюбленный Шекспир» в Театре Пушкина (12+)

В День влюбленных погрузитесь в мир, где любовь и творчество сплетаются в волшебный узор, рассказывая истории, способные разжечь самые глубокие чувства. В этом контексте особое внимание привлекает романтическая история о молодости Уильяма Шекспира, созданная на основе «оскароносного» киносценария выдающегося британского драматурга Тома Стоппарда. Эпоха Возрождения, с ее верой в человека, с ее творческой энергией, с жаждой создавать и совершенствовать мир представлена во всем величии своей красоты.

Фото предоставлено Life.ru пресс-службой

Уильям Шекспир – молод, гениален, но беден и находится в творческом кризисе. Он влюблен в прекрасную Виолу, против воли помолвленную с другим. Сама же девушка мечтает играть в театре, но женщинам путь на сцену закрыт. Тогда смелая Виола переодевается в мужской костюм. Вдохновленный своим чувством и выпавшими на его долю приключениями, Шекспир пишет одну из самых пронзительных и красивых пьес о любви…

Когда: 14 февраля в 19:00 Где: Московский драматический театр им. А.С. Пушкина (Тверской б-р, 23)

«Заячий стон» в Москонцерт Холле (12+)

26 февраля в столичном Москонцерт Холле состоится спектакль «Маршрут перестроен» квартета «Заячий стон».

Фото предоставлено Life.ru пресс-службой проекта «Заячий стон»

«Маршрут перестроен» – не просто спектакль, а увлекательное путешествие за счастьем, наполненное юмором, неожиданными поворотами сюжета и вдохновляющими моментами. В центре сюжета постановки 4 героя, которые решили не раздумывать над вопросом: «А что, если все бросить и начать сначала?», и отправиться в путь, где приключения поджидают за каждым поворотом. Их маршрут – это комедия, драма и немного философии в одном флаконе.

Когда: 26 февраля в 19:00 Где: Москонцерт Холл (Каланчевская ул., 33/12)

Спектакль «Розовое платье» в Новом Театре (16+)

Спектакль Эдуарда Боякова «Розовое платье» – своеобразное продолжение классической пьесы А.П. Чехова «Три сестры».

Действие происходит спустя 30 лет после времени создания и действия пьесы Чехова. Авторы спектакля деликатно относятся к чеховскому пространству, создавая при этом свой чеховский мир, в котором главная героиня оказывается единственным живым персонажем среди большой семьи. Семьи, которая не умеет любить, сопереживать, радоваться и каждый день ждет завтра, чтобы начать жить.

Фото предоставлено Life.ru пресс-службой проекта

Спектакль делится на две части. Первая – иммерсивная – вводит зрителя в мир чеховской пьесы. Три пары молодых актеров в разных локациях усадьбы Салтыковых-Чертковых рассказывают зрителям историю создания пьесы, напоминают сюжет, оживляют в памяти публики персонажей «Трех сестер». Это живой открытый разговор с публикой – артисты работают в формате «стендап», легко, доступно и остроумно погружая зрителей, многие из которых не очень хорошо помнят чеховский текст, в курс дела. Вторая часть разворачивается на сцене театрального зала, в котором главная героиня в исполнении прекрасной актрисы Ирины Линдт открывает перипетии своей судьбы, неразрывно связанные с историей нашей страны в постреволюционный период.

Когда: 8, 13, 21 и 27 февраля Где: Новый Театр под управлением Эдуарда Боякова (ул. Мясницкая, 7с2)

Пять вечеров в Театре Пушкина. Вечер второй: «Драматическая песня Бориса Равенских» (16+)

3 февраля в филиале Московского драматического театра им. А.С. Пушкина состоится показ второго спектакля из цикла «Пять вечеров в Театре Пушкина» – специального проекта юбилейного сезона, который знакомит зрителей с историей театра и рассказывает о людях, повлиявших на его судьбу.

Борис Равенских давно мечтал о своем театре, о творческой команде, с которой можно было бы воплотить самые смелые замыслы – и в 1960 году его мечта осуществилась: он был назначен главным режиссером Театра Пушкина.

Борис Иванович считал, что задача искусства – будить в человеке поэтический взгляд на мир, привносить в жизнь дух активного творчества. На десять лет этот театр стал для зрителей театром Равенских – романтическим, музыкальным, поэтическим.

Когда: 3 февраля в 19:00 Где: Филиал Московского драматического театра им. А.С. Пушкина (Сытинский пер. 3 стр. 5)

Luminary «В объятия любви» (6+)

Уникальное событие для всех влюбленных подготовил проект Luminary. 19 февраля в Московском Международном Доме Музыки состоится премьера особой программы «В объятия любви» в магическом окружении тысяч свечей.

Фото предоставлено Life.ru пресс-службой проекта

«В объятия любви» предлагает зрителям пережить волшебные моменты перед прыжком веры – свободным падением в Любовь. В этой уникальной музыкальной программе любовь зазвучит в каждой ноте. На сцене раскроются голоса не только инструментов Камерного состава струнного оркестра Luminary под управлением дирижера Павла Гогадзе, но и вокалистов: женские и мужские голоса – яркие, уникальные и самодостаточные. Вместе они представят классические произведения и поп-композиции в элегантной оркестровой аранжировке.

Когда: 19 февраля в 19:00 Где: Московский Международный Дом Музыки, Светлановский зал (Космодамианская набережная, 52с8)

«Перголези. Stabat Mater» Симфонической капеллы «Академия Русской Музыки» в Московской консерватории (6+)

Вечер 18 февраля в Большом зале Московской консерватории обещает стать настоящим волшебством, где музыка являет собой настоящее олицетворение элегии и духовной гармонии.

Фото предоставлено Life.ru пресс-службой «Академии Русской Музыки»

Уникальный концерт «Перголези. Stabat Mater» Симфонической капеллы «Академия Русской Музыки» под управлением маэстро Ивана Никифорчина исполнят шедевры мировой классической музыки – произведения Альбинони, Барбера, Малера и Перголези. Этот вечер станет настоящим праздником для ценителей высокого искусства. Программа концерта включает произведения, которые уже вошли в золотой фонд мировой классики.

Когда: 18 февраля в 19:00 Где: Большой зал Московской консерватории (Большая Никитская ул., 13/6)

«Спящая красавица» на сцене РАМТа (6+)

Балет – прекрасная идея для свидания! Пригласите свою вторую половинку на балет «Спящая красавица». Русский классический театр балета покажет на сцене РАМТа энциклопедию классического танца. Старинная французская сказка переложена на язык музыки и танца Петром Ильичом Чайковским и Мариусом Петипа. Именно Петипа настоял, чтобы роль злой колдуньи Карабос исполняли исключительно мужчины.

Фото предоставлено Life.ru пресс-службой

Балет-феерия, балет-праздник, позволяющий не следить за знакомым с детства сюжетом, а наслаждаться живой музыкой и сценографией, будто срисованной из яркой книжки с картинками.

Когда: 17 февраля в 19.00 Где: РАМТ (Театральная пл., 2)

«Трое в парке, не считая собаки» Театра Антона Чехова (16+)

Невероятно душевный и трогательный спектакль о любви, которая может случится в любом возрасте, покажет Театр Антона Чехова. Лирическая комедия «Трое в парке, не считая собаки» с Геннадием Хазановым и Ольгой Остроумовой в главных ролях расскажет о том, что даже самая несбыточная мечта может стать реальностью – надо только набраться смелости и сделать шаг вперед.

Фото предоставлено Life.ru пресс-службой

Она – привлекательна. Он – чертовски привлекателен… Они встретились в парке. Он заговорил – она не ответила. Он пошутил – она не рассмеялась. Так началась их история.

Когда: 8 февраля в 19:30 Где: Театр Эстрады (Берсеневская набережная, д. 20/2)

Когда: 17 февраля в 19:30 Где: Театриум на Серпуховке (Павловская ул., 6)

Авторы Алексей Берковиц