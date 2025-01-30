Главный вход в Эрмитаж закрыли из-за анонимного сообщения об угрозе
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Главный вход в Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге временно закрыли из-за анонимного сообщения об угрозе безопасности. Об этом сообщил сам музей в своих официальных аккаунтах в соцсетях.
Вход в музейный комплекс организован через Шуваловский проезд. Посетители, имеющие билеты на сегодня, смогут посетить Главный музейный комплекс в любой другой день, или просто немного позднее — сейчас проводится проверка экспозиционных залов и служебных помещений.
Напомним, что на днях Эрмитаж эвакуировали из-за анонимного сообщения об угрозе. Музейный комплекс обследовали, но ничего опасного не нашли, вскоре он вернулся к работе.