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Регион
30 января, 10:28

Главный вход в Эрмитаж закрыли из-за анонимного сообщения об угрозе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lara-sh

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lara-sh

Главный вход в Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге временно закрыли из-за анонимного сообщения об угрозе безопасности. Об этом сообщил сам музей в своих официальных аккаунтах в соцсетях.

Вход в музейный комплекс организован через Шуваловский проезд. Посетители, имеющие билеты на сегодня, смогут посетить Главный музейный комплекс в любой другой день, или просто немного позднее — сейчас проводится проверка экспозиционных залов и служебных помещений.

Опубликовано видео эвакуации из Эрмитажа
Опубликовано видео эвакуации из Эрмитажа

Напомним, что на днях Эрмитаж эвакуировали из-за анонимного сообщения об угрозе. Музейный комплекс обследовали, но ничего опасного не нашли, вскоре он вернулся к работе.

Марина Фещенко
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