Главный вход в Эрмитаж закрыли из-за анонимного сообщения об угрозе

Главный вход в Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге временно закрыли из-за анонимного сообщения об угрозе безопасности. Об этом сообщил сам музей в своих официальных аккаунтах в соцсетях.

Вход в музейный комплекс организован через Шуваловский проезд. Посетители, имеющие билеты на сегодня, смогут посетить Главный музейный комплекс в любой другой день, или просто немного позднее — сейчас проводится проверка экспозиционных залов и служебных помещений.