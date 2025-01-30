Эксперты ЭИСИ: Препятствие социологам в Абхазии – явный признак манипуляции избирателями В МИЦ «Известия» прошёл круглый стол ЭИСИ «Выборы президента Абхазии: какой путь изберёт республика?» 30 января, 14:47 Фото © Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Россия пристально следит за предстоящими выборами в Абхазии, потому что республика наш союзник и сосед, отметил в начале выступления модератор круглого стола, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин.

«Особое внимание на этих выборах приковано к кандидатам, ведь для России происходящее в республике приоритетно. Неудивительно, что на фоне политического кризиса, спровоцированного различными экономическими акторами в Абхазии, возникли новые вызовы. Результаты работы наших коллег-социологов оказались довольно неожиданными для нас. В первую очередь, потому что они столкнулись с непредвиденными препятствиями», – сказал Павел Данилин.

Социологи рассказали, с какими проблемами столкнулись во время работы. Например, во время проведения фокус-групп к сотрудникам Института социального маркетинга (ИНСОМАР) подошли представители одного из кандидатов, Адгура Ардзинбы, и начали настоящую провокацию:

«Меня ждали эмоционально заряженные женщины, которые прямо заявляли, что представляют штаб Ардзинба. Все было на высоких эмоциях, очень экспрессивно. Очень походило на работу по методичке. Постоянное эскалированное задавание вопросов без возможности дать ответ, попытки втянуть в скандал проходящих людей. Вызвали милицию, госбезопасность», – рассказал директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский.

По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, у него состоялось интервью в Сочи для абхазского телеканала, однако его до сих пор не обнародовали:

«Выдвигались обвинения, что якобы мы — “неправильные пчелы” и принесли “неправильный мед”. То есть социологи, значит, плохо сделали свою работу и вообще не имели права ее делать», – рассказал Валерий Федоров.

Вместе с тем в обеих социологических организациях отмечают, что само население Республики Абхазия видит в России исключительно друга и партнера. По данным ВЦИОМ, 91% опрошенных относится положительно к Российской Федерации. Как предполагает Валерий Федоров, такое соотношение геополитических симпатий должно оказать определенное влияние и на выбор, который сделает народ Абхазии на президентских выборах. О предстоящих выборах, к слову, население хорошо информировано — 77% опрошенных. Если говорить о явке, то 69% респондентов намерены принять участие в голосовании. Очевидным лидером среди избирателей является Бадра Гумба.

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров сообщил, что 91% жителей Абхазии позитивно настроены к России. Видео © ЭИСИ

«За Гумбу высказали намерение проголосовать 32% избирателей. Отрыв лидера от ближайшего конкурента – двукратный. За Адгура Ардзинбу готовы проголосовать 15% граждан. В-третьих, есть немаленькая часть тех, кто пока затрудняется ответить — 34%. Им предстоит решить все в оставшиеся пару недель до голосования», – заключил Валерий Федоров.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский также подтверждает: в республике доминируют пророссийские настроения. По его словам, важным моментом здесь является длительность и качество партнерских отношений, которые выделяют Россию среди всех других соседей и стран. Ключевой фактор — это признание суверенитета республики.

«Очень важно, что сейчас Россия воспринимается чуть ли не как единственный настоящий партнёр Абхазии.** Люди осознают, что в таком регионе, как республика Абхазия, могут быть иностранные интересы соседних стран, и это воспринимается очень негативно. Существует запрос на то, чтобы Россия выступала партнером для совместной защиты суверенитета и самостоятельности страны. <...> Люди считают, что Российская Федерация должна оставаться союзником и поддерживать партнерские отношения в будущем», – отметил Виктор Потуремский.

О том, что препятствовать социологам в Абхазии нельзя и даже вредно для самой страны, сказал и местный предприниматель, член Общественной палаты Республики Абхазия Давид Пилия:

Давид Пилия заявил, что нельзя вступать в конфликты с социологами. Видео © ЭИСИ

«Нельзя вступать в конфликты с социологами, нельзя запрещать их работу. Ибо эта работа, в первую очередь, необходима нашим гражданам. Давайте зададимся вопросом, зачем отдельным интересантам запрещать публикации социологических исследований, ведь эти исследования проводит очень серьезный институт из дружественной нам страны», – заявил Давид Пилия.

По его мнению, социология для Абхазии очень важна. Тем более она важна для ее будущей правящей элиты: когда есть обратная связь, власть знает, что и как нужно делать.

Препятствие социологам в Абхазии – явный признак манипуляции избирателями, уверен политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов:

«Есть только две причины, почему так обходятся с нашими социологами. Первая — реальные данные могут не соответствовать установкам и картине мира ключевых интересантов, которые к тому же имеют весомое политическое, силовое влияние в регионе. Вторая причина — часто в подобных обстоятельствах речь идет о том, что уже планируется определённый сценарий с фальсификацией выборов. И социологические исследования мнения граждан не вписываются в этот сценарий».

Как отметил эксперт, практически все кандидаты в своих программах и публичных выступлениях декларируют пророссийскую позицию. Но Россия оценивает, в первую очередь, не слова, а реальные действия. И в этом ключе вопросы (причем не только у РФ, а главным образом – у самих граждан Абхазии) возникают, например, к кандидату Адгуру Ардзинбе:

«Ардзинба учился в турецком колледже Фетхуллаха Гюлема, а в 2019 году ездил на учебу в Лондонскую школу экономики и политических наук. Ардзинбу с Турцией связывают давние и прочные отношения – его родственники имеют обширные связи в турецких промышленных и околокриминальных кругах. Главной движущей силой беспорядков в Абхазии в ноябре прошлого года стало молодежное движение “ХараХПицунда”. А им руководит приближенный к Адгуру Ардзинбе Леван Микаа. Основные источники финансирования: “Программы развития ООН” и фонд USAID (запрещено и признано нежелательным в РФ). Этот фонд – “кошелек” Госдепа по организации госпереворотов», – сказал Алексей Мартынов.

Особую тревожность, по словам эксперта, вызывают призывы взяться за оружие в случае, если победит не Ардзинба. Такие заявления прозвучали на встрече кандидата с избирателями от представителя Совета старейшин Аполлона Шинкубы и были встречены аплодисментами.

Впрочем, как отметил модератор обсуждения Павел Данилин, и сами жители Абхазии понимают, какую опасность несут за собой подобные суждения. Он напомнил, что обращение Шинкубы категорично осудил ветеран войны Вадим Кутелия: «Против кого ты достаешь это оружие?! Против нас? Против народа?».

В условиях СВО Россия с особым вниманием смотрит на действия ближайших партнеров – для нас важно, что происходит у наших соседей и особенно у наших друзей, добавил Павел Данилин:

«Россия принимает любой выбор абхазского народа, любой выбор независимой Абхазии. Главное, чтобы этот кандидат не проповедовал антироссийских настроений и не совершал действий, направленных против Российской Федерации. Почему? Потому что в таком случае маловероятно, что мы сможем построить доверительные, союзнические, доброжелательные, конструктивные отношения. Деградация отношений с нашим соседом совершенно не в наших интересах и, конечно, не в интересах Республики Абхазия», – подчеркнул Павел Данилин.

Советник посольства Республики Абхазия в России, чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса Кан Тания уверен: в Абхазии никогда не выиграет антироссийский кандидат. Ведь с момента распада Советского Союза Абхазия неоднократно подтверждала, что, несмотря на любые кризисы, она остаётся с Россией по одну сторону геополитических баррикад. Абхазия безоговорочно поддержала и решение Президента России Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине.

«Абхазия и абхазы сделали свой исторический выбор — быть геополитически вместе с Россией. Наши страны находятся в едином социальном, культурном и экономическом пространстве. <...> На мой личный взгляд, в Абхазии никогда не выиграет антироссийский кандидат. Он даже не появится, ему не дадут шанса выдвинуть свою позицию на президентские выборы», – подчеркнул дипломат.

Кан Тания надеется, что предстоящие президентские выборы пройдут спокойно и мирно, и люди смогут реализовать свое избирательное право. Он также подчеркнул, что в самой Абхазии положительно отреагировали на заявление главы ЦИК России Эллы Памфиловой о том, что избирком будет содействовать в открытии дополнительных участков на территории России в случае, если Абхазия обратится с такой просьбой. Для этого парламент Абхазии должен принять соответствующие изменения в законодательство. Так что возможность абхазов, живущих в России, реализовать свое право на волеизъявление сегодня в полной мере зависит от депутатов Республики.

Авторы Алексей Берковиц