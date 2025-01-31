Песков указал на глухоту международной общественности к преступлениям ВСУ
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул важность постоянного освещения преступлений украинских боевиков против местных жителей, несмотря на равнодушие международной общественности. Заявление он озвучил на брифинге 31 января, комментируя зверства ВСУ в курском селе Русское Поречное.
«Об этом нужно говорить, озвучивать, показывать и, несмотря на всю глухоту международной общественности и нежелание обращать внимание на такие зверства, всё равно нужно неустанно продолжать взывать к их совести и к их вниманию», — заявил Песков.
Напомним, что в освобождённом селе Русское Поречное нашли тела убитых боевиками ВСУ мирных жителей. Тела женщин и стариков, прятавшихся в подвалах, были изуродованы. Всего ВСУшники убили 22 жителя курского села, 11 из них — женщины. Некоторые из них перед гибелью подверглись изнасилованию. Хинштейн назвал действия последователей киевского режима геноцидом и преступлением против человечности. В связи с произошедшим Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
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