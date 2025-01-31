Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул важность постоянного освещения преступлений украинских боевиков против местных жителей, несмотря на равнодушие международной общественности. Заявление он озвучил на брифинге 31 января, комментируя зверства ВСУ в курском селе Русское Поречное.

«Об этом нужно говорить, озвучивать, показывать и, несмотря на всю глухоту международной общественности и нежелание обращать внимание на такие зверства, всё равно нужно неустанно продолжать взывать к их совести и к их вниманию», — заявил Песков.