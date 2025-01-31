В Краснодаре бывший атаман слил миллионы из бюджета на полуголые тусовки и премии

В Краснодаре бывший атаман Юрий Шмельков любил устраивать корпоративы и выписывать премии сотрудникам — доходило до 90 тысяч рублей. Правда, деньги на это мужчина брал из краевого бюджета. По данным телеграм-канала Kub Mash, на свои хотелки экс-атаман потратил почти восемь миллионов рублей.

Юрий Шмельков в красных очках на корпоративе. Фото © Telegram / Kub Mash

В телеграм-канале также опубликовали фото одного из корпоративов. На кадрах Шмельков в красных очках танцует среди полуголых женщин. Снимок в Сеть слил один из работников, которого уже уволили.

Деньги на тусовки Шмельков брал из сэкономленных на зарплатах уволившихся сотрудников. В издании также уточнили, что премии получали только командиры дружин и бухгалтер, которые иногда часть бонусов сдавали на корпоративы.

Сам экс-атаман заявил, что бухгалтерия просто ошиблась в расчётах, а на фотографии обычная казачья традиция на второй день свадьбы. Преемник Шмелькова Андрей Белоусов пожаловался, что проблемы теперь придётся решать ему. Обществу назначили штраф 348 тысяч рублей и обязали вернуть всю сумму в бюджет.