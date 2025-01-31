Крупные образовательные и экологические проекты в ХМАО-Югре получат поддержку

Соглашение определяет ключевые направления партнёрства и проекты, которые будут реализованы в регионе при участии компании. Она поддержит инфраструктурные проекты, связанные с ремонтом дорог, реконструкцией культурных, образовательных и спортивных объектов в Ханты-Мансийском, Сургутском, Нижневартовском, Кондинском, Октябрьском и Нефтеюганском районах округа. Компания уже традиционно выступит партнёром Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», а также поддержит IT-форум с участием представителей стран БРИКС и ШОС.

— Ханты-Мансийский автономный округ – Югра имеет ключевое значение как для нашей компании, так и для всей российской нефтяной отрасли. Это регион, который обладает не только огромными запасами природных ресурсов, но и имеет также большой технологический, научный, кадровый потенциал. И при этом Югра продолжает комплексно развиваться: здесь комфортно не только работать, но и жить. Новое долгосрочное соглашение позволит реализовать десятки проектов, которые будут системно улучшать качество жизни людей. Один из знаковых проектов, на мой взгляд, — создание современной экспозиции «Энергия недр» в Музее геологии, нефти и газа, которая должна стать одной из достопримечательностей Ханты-Мансийска, — рассказал председатель правления нефтяной компании Александр Дюков.