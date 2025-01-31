Крупные образовательные и экологические проекты в ХМАО-Югре получат поддержку
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра имеет ключевое значение для всей российской нефтяной отрасли. Регион получит дополнительную поддержку.
В ХМАО поддержат экологические проекты. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук и председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков подписали в столице региона соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2025–2029 годы.
Соглашение определяет ключевые направления партнёрства и проекты, которые будут реализованы в регионе при участии компании. Она поддержит инфраструктурные проекты, связанные с ремонтом дорог, реконструкцией культурных, образовательных и спортивных объектов в Ханты-Мансийском, Сургутском, Нижневартовском, Кондинском, Октябрьском и Нефтеюганском районах округа. Компания уже традиционно выступит партнёром Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», а также поддержит IT-форум с участием представителей стран БРИКС и ШОС.
Соглашение предусматривает создание в Музее геологии, нефти и газа Ханты-Мансийска мультимедийной экспозиции «Энергия недр» о современных технологиях нефтяной отрасли.
В Югорском государственном университете в Ханты-Мансийске будет создан цифровой центр экологического мониторинга, который первым в России займётся изучением потоков атмосферных газов на месторождениях.
— Ханты-Мансийский автономный округ – Югра имеет ключевое значение как для нашей компании, так и для всей российской нефтяной отрасли. Это регион, который обладает не только огромными запасами природных ресурсов, но и имеет также большой технологический, научный, кадровый потенциал. И при этом Югра продолжает комплексно развиваться: здесь комфортно не только работать, но и жить. Новое долгосрочное соглашение позволит реализовать десятки проектов, которые будут системно улучшать качество жизни людей. Один из знаковых проектов, на мой взгляд, — создание современной экспозиции «Энергия недр» в Музее геологии, нефти и газа, которая должна стать одной из достопримечательностей Ханты-Мансийска, — рассказал председатель правления нефтяной компании Александр Дюков.