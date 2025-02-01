Счёт за халяву. Чем закончились счастливые истории, когда люди выигрывали много денег Житель Дальнего Востока, выигравший в новогоднюю лотерею миллиард рублей, оформляет документы на выплату. Это уже четвёртый лотерейный миллиардер за последнее время. Как сложилась судьба победителей лотерей в России и мире — в материале Life.ru 31 января, 21:20 Выигрыш в лотерею не всегда приводит к счастливой жизни. Обложка © Коллаж © Liife.ru, фото © Freepik / user6702303, © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Надежда Мухаметзянова

Надежда Мухаметзянова когда-то выиграла в лотерею 1 млн долларов США. Фото © VK / Криминальные новости Башкирии и Татарии

В 2001 году жительница Уфы Надежда Мухаметзянова выиграла в лотерею 1 млн долларов США. «Счастливый» билет она приобрела в местном киоске. Казалось бы, такая удача должна повлечь позитивные перемены, но судьба распорядилась иначе.

Уфимка, которая прежде никогда не обладала такой суммой, попросту не знала, на что её потратить. Первым делом она приобрела элитную квартиру в Уфе. Но большую часть средств Мухаметзянова и её супруг потратили на выпивку. Они практически всё время проводили дома, покидали пределы квартиры разве что ради очередной бутылки алкоголя. С соседями они предпочитали не общаться.

Такими темпами весь выигрыш «испарился» всего за пять лет. Позже Мухаметзянова утверждала, что выигрыш в лотерею не принёс ей счастья. В 2006 году она скончалась, прожив последние месяцы своей жизни в нищете.

Альберт Бегракян

Альберт Бегракян выиграл в лотерею 100 млн рублей. Фото © VK / Стартап | Идеи для бизнеса, маркетинг

Ещё одним «счастливчиком» стал житель Ленинградской области Альберт Бегракян, выигравший в лотерею 100 млн рублей в 2009 году.

Согласно законодательству, Бегракян должен был выплатить налог с выигрыша в течение года. Он решил не платить его сразу, а подержать деньги некоторое время в банке под процентами, чтобы немного заработать.

В то время он занимался бизнесом — и выигранные деньги планировал потратить на расширение собственного дела. Но в то же самое время без оглядки раздавал деньги в долг родственникам и друзьям. Расписки, конечно же, он с заёмщиков не брал. Вскоре деньги у него закончились. После этого он просил заёмщиков вернуть ему долги, но никто из них не откликнулся.

В сложившейся ситуации Альберт видел лишь один выход — тратить средства, отложенные на выплату долга. Соответственно, по прошествии года у него уже не было необходимой для выплаты долга суммы. Против Бегракяна возбудили уголовное дело, а всё имущество было арестовано. Так бывший мультимиллионер оказался должником.

Жаннет Ли

Жаннет Ли выиграла в лотерею 18 млн долларов. Фото © lovemoney

Американка Жаннет Ли, имеющая корейское происхождение, в 1993 году сорвала куш, выиграв в лотерею 18 млн долларов. На начальном этапе она решила расходовать эти средства на благотворительные цели. Сначала она пожертвовала 1,3 млн Вашингтонскому университету. Затем по её инициативе в США появился фонд помощи нуждающимся мигрантам корейского происхождения.

Но спустя пять лет её жизнь изменилась кардинальным образом. Она подсела на азартные игры. Всего за два года она умудрилась не только проиграть остаток своего лотерейного выигрыша, но и влезть в долги. В 2000 году она была вынуждена объявить о банкротстве в связи с невыплаченными кредитами на общую сумму 200 тыс. долларов.

Майкл Кэрролл

Британец Майкл Кэрролл в 2002 году выиграл 15,5 млн долларов. Фото VK / D4

Британец Майкл Кэрролл в 2002 году стал победителем местной лотереи, сорвав джекпот на сумму 15,5 млн долларов. Его судьба — наглядный пример того, как искушение большими деньгами губит человека. Свои миллионы «счастливчик» тратил на наркотики и проституток. Он утверждал, что за 10 лет успел переспать примерно с четырьмя тысячами женщин.

Это привело к тому, что его оставила супруга. Также жена забрала с собой их общую дочь.

Ещё он задаривал всех вокруг различными подарками, а в конечном итоге остался ни с чем.

«Деньги — вот корень всего зла. Они открывают в людях их худшие черты», — говорил Кэрролл.

Кит Гордон

Кит Гордон в 2005 году выиграл 14 млн долларов. Фото © Gettyimages / David Jones - PA Images

Ещё один житель Туманного Альбиона Кит Гордон в 2005 году стал обладателем 14 млн долларов. Большие деньги сыграли с ним злую шутку. Выигранные деньги он начал спускать на алкоголь и ставки. Его бросила жена, с которой он прожил 25 лет.

Всё выигранное состояние Гордон разбазарил всего за пять лет. В произошедшем он, конечно же, винил большие деньги, которыми не смог грамотно распорядиться.

Гордон скончался в 2010 году в полном одиночестве и нищете.

Авторы Альмир Хабибуллин