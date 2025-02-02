Гигантские очереди, задерживаются рейсы: Российские туристы на Маврикии в панике из-за циклона
SHOT: Российские туристы на Маврикии паникуют из-за приближения циклона
Российские туристы в панике из-за надвигающегося циклона на Маврикии. В местных магазинах гигантские очереди, люди стараются запастись продуктами, пишет SHOT.
Огромные очереди в магазине на Маврикии в преддверии удара циклона. Видео © SHOT
Местный прогноз обещает, что, помимо дождей, на Маврикий обрушится сильный ветер, поэтому туристов просят по возможности оставаться в отелях, на острове также могут ввести комендантский час. Периодически из-за сильного ветра задерживаются рейсы на остров.
Со вчерашнего дня в магазинах очереди. Метеорологи прогнозируют несколько циклонов, последний из которых может начаться 18 февраля.
Море на Маврикии перед ударом циклона. Видео © SHOT
Сильные тропические циклоны на Маврикий обрушиваются почти каждый год. В январе 2024 года из-за сильных наводнений погиб один человек.
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