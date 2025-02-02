Гигантские очереди, задерживаются рейсы: Российские туристы на Маврикии в панике из-за циклона

Российские туристы в панике из-за надвигающегося циклона на Маврикии. В местных магазинах гигантские очереди, люди стараются запастись продуктами, пишет SHOT.

Огромные очереди в магазине на Маврикии в преддверии удара циклона. Видео © SHOT

Местный прогноз обещает, что, помимо дождей, на Маврикий обрушится сильный ветер, поэтому туристов просят по возможности оставаться в отелях, на острове также могут ввести комендантский час. Периодически из-за сильного ветра задерживаются рейсы на остров.

Со вчерашнего дня в магазинах очереди. Метеорологи прогнозируют несколько циклонов, последний из которых может начаться 18 февраля.

Море на Маврикии перед ударом циклона. Видео © SHOT