Магнитные бури
Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 февраля, 16:10

Гигантские очереди, задерживаются рейсы: Российские туристы на Маврикии в панике из-за циклона

SHOT: Российские туристы на Маврикии паникуют из-за приближения циклона

Российские туристы в панике из-за надвигающегося циклона на Маврикии. В местных магазинах гигантские очереди, люди стараются запастись продуктами, пишет SHOT.

Огромные очереди в магазине на Маврикии в преддверии удара циклона. Видео © SHOT

Местный прогноз обещает, что, помимо дождей, на Маврикий обрушится сильный ветер, поэтому туристов просят по возможности оставаться в отелях, на острове также могут ввести комендантский час. Периодически из-за сильного ветра задерживаются рейсы на остров.

Со вчерашнего дня в магазинах очереди. Метеорологи прогнозируют несколько циклонов, последний из которых может начаться 18 февраля.

Море на Маврикии перед ударом циклона. Видео © SHOT

Сильные тропические циклоны на Маврикий обрушиваются почти каждый год. В январе 2024 года из-за сильных наводнений погиб один человек.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
  • Новости
  • маврикий
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar