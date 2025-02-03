Магнитные бури
Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 февраля, 07:09

Раненных при взрыве в элитном московском ЖК уже 5

Число пострадавших в результате взрыва в элитном ЖК «Алые Паруса» достигло 5

До пяти выросло число пострадавших в результате взрыва в элитном московском ЖК «Алые Паруса», пишет SHOT.

Среди раненых — жители дома, консьерж. Взрывом разворошило потолок в холле на первом этаже ЖК. На место уже едут экстренные службы.

Взрыв в элитном ЖК «Алые паруса» в Москве мог быть покушением
Взрыв в элитном ЖК «Алые паруса» в Москве мог быть покушением

Как уже писал Life.ru, взрыв раздался в доме №77 на Авиационной улице около 09:50 утра. Очевидцы сообщили, что предмет, похожий на гранату, рванул в холле.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Андрей Бражников
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar