Раненных при взрыве в элитном московском ЖК уже 5
Число пострадавших в результате взрыва в элитном ЖК «Алые Паруса» достигло 5
До пяти выросло число пострадавших в результате взрыва в элитном московском ЖК «Алые Паруса», пишет SHOT.
Среди раненых — жители дома, консьерж. Взрывом разворошило потолок в холле на первом этаже ЖК. На место уже едут экстренные службы.
Как уже писал Life.ru, взрыв раздался в доме №77 на Авиационной улице около 09:50 утра. Очевидцы сообщили, что предмет, похожий на гранату, рванул в холле.
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