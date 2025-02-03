Раненных при взрыве в элитном московском ЖК уже 5

До пяти выросло число пострадавших в результате взрыва в элитном московском ЖК «Алые Паруса», пишет SHOT.

Среди раненых — жители дома, консьерж. Взрывом разворошило потолок в холле на первом этаже ЖК. На место уже едут экстренные службы.

Взрыв в элитном ЖК «Алые паруса» в Москве мог быть покушением

Взрыв в элитном ЖК «Алые паруса» в Москве мог быть покушением

Как уже писал Life.ru, взрыв раздался в доме №77 на Авиационной улице около 09:50 утра. Очевидцы сообщили, что предмет, похожий на гранату, рванул в холле.