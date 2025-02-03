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3 февраля, 09:31

Ребёнок получил ожоги глаз от бутылки с щёлочью на детской площадке в Петербурге

В Санкт-Петербурге 13-летний мальчик получил ожоги лица после того, как неизвестные разбили бутылку со щёлочью прямо на детской площадке и брызги попали на ребёнка, сейчас полиция проводит проверку. Об этом говорится в телеграм-канале городского МВД.

«Полиция проводит проверку по факту травмирования школьника в Красногвардейском районе. 2 февраля в 17:58 в полицию поступила телефонограмма из детской больницы о том, что часом ранее к ним с химическим ожогом глаз и губ был доставлен 13-летний подросток», — сказано в тексте.

Врачи оценивают состояние подростка как средней тяжести. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

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Ранее сообщалось, что в результате пожара в приморском селе Кавалерово погибла девушка-подросток. Мать девочки пострадала. Пламя бушевало на площади 90 квадратных метров и быстро охватило деревянный дом семьи.

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freepik

Татьяна Миссуми
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