Феноменальный момент. Как изменится курс доллара перед заседанием Центробанка На следующей неделе состоится заседание Центробанка по ключевой ставке. Прогнозы противоречивы. При этом уровень ключевой ставки влияет и на валютный рынок. Каким будет курс рубля? 3 февраля, 21:20 Курс доллара снижается. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alexkich

Чего ждут экономисты перед заседанием Центробанка

Перед заседанием Центрального банка по ключевой ставке на рынке активно обсуждают возможные изменения. 20 декабря регулятор оставил ключевую ставку на уровне 21% годовых, а следующее заседание совета директоров Банка России состоится 14 февраля 2025 года.

— Ожидаю, что Центральный банк может повысить ставку до 22%, так как инфляция остаётся высокой, что сильно разочаровывает регулятора. Однако, учитывая замедление экономики, не исключено, что ставка останется на прежнем уровне. Логичнее было бы поднять ставку ещё раз, чтобы успокоить рынок. Банки не снижают ставки по вкладам, что свидетельствует о том, что они не ожидают смягчения денежно-кредитной политики и тоже закладывают небольшой процент повышения, — рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

В январе сложились все предпосылки для повышения ключевой ставки до 23–25%. Основная причина — в высокой инфляции, зафиксированной на конец января. Вместе с показателем инфляции растут и инфляционные ожидания, и это мощный фактор для разгона спроса. Люди стремятся делать покупки, ожидая дальнейшего роста цен. Такое мнение высказал главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

По его словам, рост инфляции при этом подогревает очередное повышение утильсбора для автомобилей, рост налоговой нагрузки для бизнеса, недоступность кредитования для предпринимателей, охлаждение на рынке недвижимости, а отчасти сбивает — снижение биржевых цен на автомобильное топливо для оптовиков, что в ближайшие недели может сказаться на ценах в сторону снижения.

Экономисты не ожидают снижения ключевой ставки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Zivica Kerkez

— Однако, на наш взгляд, в дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики нет смысла, так как рынок уже не будет столь же чувствителен к изменениям, и планируемого эффекта не случится. Кредиты, недоступные под 30%, такими же и останутся под 35%, — добавил Олег Калманович.

Заседание ЦБ 14 февраля будет особым. Это первое заседание в этом году, на котором регулятор не только примет решение по ключевой ставке, но и может пересмотреть среднесрочный прогноз по ставке, инфляции и другим макроэкономическим показателям. На этот момент обратил внимание основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

Каким будет курс рубля

В настоящее время курс доллара опустился ниже 100 рублей. Это обусловлено рядом факторов, среди которых стабилизация экспортных потоков, рост продаж валютной выручки компаниями и ограниченный спрос со стороны импортёров. Тем не менее вопрос о дальнейшем укреплении рубля остаётся актуальным. В феврале возможно некоторое колебание курса в пределах 95–98 рублей за доллар, однако многое будет зависеть от геополитической ситуации и цен на энергоресурсы. Об этом рассказал эксперт компании «Сравни» Алексей Лоссан.

Несмотря на изоляцию валютного рынка от внешних рынков, развёрнутая США тарифная война также затронула российские рынки. На основной торговой сессии курс доллара составляет около 100,16 рубля. Можно предположить, что на фоне ралли доллара на «Форексе» пара доллар/рубль продолжит восстановление в направлении уровня 100,40 рубля. Пока не видно фундаментальных факторов, которые могли бы усилить восходящее движение по рублю в первом квартале. Такой прогноз сделал Владислав Антонов.

Он считает, что активность на валютном рынке может возрасти после возобновления работы китайских рынков и банков, когда ожидается активизация отложенного спроса на валюту со стороны импортёров. Существуют опасения относительно возможного дефицита валютного притока в феврале для удовлетворения растущего импортного спроса, что может привести к ослаблению рубля.

— Поддержку рублю оказывают ожидания ослабления геополитической напряжённости и возможного смягчения западных санкций. Они поддерживают российскую валюту как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Дополнительным позитивным фактором выступают нетто-продажи китайского юаня Центробанком России в объёме 4,8 миллиарда рублей ежедневно, — добавил Владислав Антонов.

Курс доллара будет зависеть от стоимости нефти. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dilok Klaisataporn

По его прогнозу, на этой неделе доллар сохранит движение между 97,20 и 101,20 рубля, евро — от 100,90 до 104,70 рубля, юань — от 13,00 до 13,70 рубля. Основные риски связаны с нефтью: если Brent упадёт ниже 72 долларов, рубль может резко ослабнуть.

— В теории жёсткая денежно-кредитная политика Центробанка поддерживает национальную валюту, но с 2022 года явной связи курса ключевой ставки и курса рубля нет. 14 февраля ожидается сохранение ставки ЦБ. А на курс рубля, скорее, будут влиять иные факторы: могут начать негативно действовать январские санкции на нефтяной экспорт — и приток валюты уменьшится; скажется и январская коррекция в цене барреля; скоро завершится китайский Новый год, и это может увеличить спрос на инвалюту. После январского роста курса рубля на 4% возможна февральская коррекция. Обширного ослабления рубля не ждём, а вот отскочить валюты могут: скажем, доллар к 100, евро в район 104, юань до 13,5, — рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Денис Астафьев считает, что ситуация с рублём остаётся стабильной, причин для беспокойства нет. Курс закрепился в диапазоне 97–100 рублей.

— В ближайшее время динамика рубля останется в диапазоне 95–100 рублей за доллар. Однако ключевыми факторами риска остаются внешнеполитическая неопределённость и возможное изменение санкционной политики Запада, которые могут скорректировать курс в среднесрочной перспективе, — считает частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров.

Авторы Нина Важдаева